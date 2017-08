Trittau : Seifenblasen, eine Momentaufnahme

vergrößern 1 von 2 Foto: Nie 1 von 2

Seifenblasen glänzen in der Sonne, sie reflektieren ihr Umfeld und zerplatzen. Jeder, der ihre Konsistenz und das Verhalten von Seifenblasen kennt, weiß, dass sie stets einem schnellen, spontanem Ende geweiht sind. Dieses letzte Zerplatzen, die Hundertstel Sekunde, in dem aus der Blase eine schier unendliche Zahl an Bläschen und Nebel in der Luft wird, nimmt man mit dem menschlichen Auge kaum wahr. Und auch mit herkömmlicher Fotografie ist es schwierig, diesen Moment zu konservieren.

Doch auf Hendrik Lörpers Fotografien steht genau dieser Moment im Mittelpunkt. Die Fotogramme entstehen in einem technischen Verfahren, das es erlaubt, dass die Objekte – in diesem Fall also die platzende Blase – mittels Licht auf ein besonders lichtempfindliches Papier abgebildet werden. „Wie Silhouetten der Gegenstände werden so vom Licht selbst auf das Papier gezeichnet“, beschreibt Juli Kölle von der Sparkassen-Kulturstiftung diesen künstlerischen Vorgang. „Ich mag es, kleine Gegenstände wie Daunenfedern oder auch Schaum aus einer vergrößerten anderen Perspektive darzustellen“, erklärt Lörper selbst. Er verbinde damit keine bestimmte Message, sondern gibt den alltäglichen Gegenständen durch eine neue Betrachtungs- und Darstellungsweise eine neue, oft noch ungesehene Ästhetik. Dabei werden die Kunstwerke nicht mit Bedeutung aufgeladen, sondern erlauben es der Fantasie des Betrachters, das sonst Ungesehene zu entdecken, nachdem es auf diese Art und Weise sichtbar gemacht wurde.

Der zweite Teil der Ausstellung des 1977 in Soltau geborenen Künstlers, die ab dem 19. August in der Wassermühle Trittau zu sehen ist, beschäftigt sich mit den Räumen der Wassermühle selbst. Denn Lörper interessiert sich auch für raumgreifende udn raumbezogene Installationen. In einem Raum installiert er in diesen Tagen eine durch dünne Folie erstellte große Spiegelwand, die den Raum teilt, als Abbild reproduziert, allerdings auch verworren darstellt, weil die Installation selbst durch Gummibänder und einen auf der Rückseite angebauten Motor in sanfte Schwingungen gerät. Dadurch ist das Spiegelbild keine perfekte Illusion, sondern ein wackelndes und leicht verzerrtes Abbild. Der Raum wird nicht nur neu wahrgenommen, sondern auch durch eine Irritation bereichert. „Es ist kein Spiegellabyrinth oder ein Spiegelsaal. Denn in diesen Fällen geht es ja stets darum, dass die möglichst perfekte Spiegelung erstellt, die spiegelnde Fläche soll ja als solche dort nicht zu erkennen sein. Bei mir ist das ja komplett umgekehrt, ich stelle die Spiegelung durch die Bewegung der Installation ja aus“, so Lörper.

Die Ausstellung wird am 19. August um 16 Uhr durch Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch und der Lübecker Kuratorin Marlies Behm eröffnet. Am 24. September findet um 15 Uhr ein Künstlergespräch statt, dass von der Geschäftsführerin der Sparkassen-Kulturstiftung Katharina Schlüter moderiert wird.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:52 Uhr