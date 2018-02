Stormarner Wochenschau : Seid umschlungen, Millionen!

Betrachtungen zum Wochenausklang.

Suchaktion

2,3 Millionen Euro – einfach verschwunden. Unglaublich! Suchaktionen der Polizei mit Hundertschaften und Hundestaffeln brachten keinen Euro davon hervor.

Halb Stormarn fragt sich, wo wohl das Geld abgeblieben ist und ist in Goldgräberstimmung – schließlich ist auch der Finderlohn ganz ordentlich.

Und: Der eine oder andere machte sich schon auf den Weg zum Parkplatz Rehbrook-Ost, schaute hinter Büsche und Hecken, unter Tische und Bänke und in die Mülleimer. Vielleicht hat die Polizei ja etwas übersehen? Unsere Karikaturistin hat sich da schon mal ein Bild von gemacht. Nur ein Gerücht – das sich trotzdem hartnäckig hält – hat sich noch nicht bestätigt: Bisher ist jedoch noch kein Bürgermeister oder Kämmerer auf dem Parkplatz gesichtet worden, der mit suchenden Augen herumstreift, stets die leere Kasse seiner Kommune im Hinterkopf.

würdigung

Nach Ansicht der Bad Oldesloer Grünen hat der Bürgermeister der Kreisstadt „Die Grüne Tat 2017“ vollbracht. Er hat nämlich angeordnet, dass in der Oldesloer Stadtverordnetenversammlung und in Ausschusssitzungen statt Mineralwasser aus der Flasche das gute Oldesloer Leitungswasser auf den Tisch kommt –zum Wohle des Stadtsäckels und zum Wohle der Umwelt. Diese Tat fanden die Grünen so bewundernswert, dass sie sogleich zur „grünen Tat“ erhoben wurde und eine entsprechende Würdigung fand. So weit, so grün!

Nun können sich unsere Stadtverordneten also auf die eigene Schulter klopfen, weil sie ihren Teil zur Rettung der Welt beitragen. Ins leere Glas schaut nur derjenige, der Wasser nur dann erfrischend findet, wenn es sprudelnd daherkommt. Doch auf Einzelschicksale kann selbstverständlich keine Rücksicht genommen werden, wenn es um eine wirklich große Sache geht.

Fragen

Ausschüsse müssen in Zukunft paritätisch besetzt sein, hieß es kürzlich im Oldesloer Hauptausschuss. Dem sei nicht so, wie der Bürgermeister später präzisierte, es würde sich lediglich um eine Empfehlung handeln. Trotzdem wirft das Thema eine Frage auf: Warum engagieren sich so wenige Frauen in der Kommunalpolitik, warum ist sie eine Männerdomäne? Machen Männer einfach besser Politik, werden Frauen gar nicht gebraucht? Wohl kaum!

Ein anderes Problem scheint jedoch bei der Kommunalwahl am 6. Mai fast noch drängender zu sein, jedenfalls legen die Gruppenfotos der Kandidaten, die allerorts gewählt werden, diese Frage nahe: Wo bleiben die jungen Kommunalpolitikerinnen und -politiker?

Ausschuss

Als Ausschuss wird eine Gruppe von Menschen bezeichnet, die eine Sachfrage erörtert. Dass es im Deutschen Ausschuss auch als eine Menge von minderwertigen Produkten bezeichnet wird, das gibt Anlass zu allerlei Kalauern, die wir jedoch alle schon einmal gelesen haben. Ein Leser des Stormarner Tageblatts schlug nun vor, aus dem Ausschuss einen Arbeitskreis oder eine Arbeitsgruppe zu machen. Namen sind Schall und Rauch, sagt der Volksmund. Viel wichtiger wäre doch, dass ein Ausschuss effizient und erfolgreich seine Themen abarbeitet. Dann ist die Bezeichnung doch wirklich egal - Schall und Rauch!

Und wenn durch die Verkleinerung der Ausschüsse die Effizienz gesteigert werden kann, dann sollte sich die Politik nicht verschließen.