Coronavirus in Stormarn : Sehr unterschiedliche Erfahrungen bei Online-Impfterminvergabe

Manche Stormarner sind sehr zufrieden mit dem Online-Impfanmeldeverfahren, andere sprechen von „Frust-Lotto“.

Die einen freuen sich über die gelungenen Anmeldung, die anderen schimpfen im Frust. Unterschiedlicher können die Erfahrungen mit dem Impf-Online-Anmeldevorgang wohl kaum sein, denn während sich so manche Leser des Tageblatts am späten Abend in der Redaktion meldeten und froh gestimmt schilderten, dass es ihnen nun im neuen Anmeldesysten gelungen sei f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.