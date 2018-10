Ratzeburger See : Segler geht über Bord: Groß angelegte Suche bleibt erfolglos

Zahlreiche Einsatzkräfte und Rettungstaucher suchten nach einem 74-Jährigen. Die Suche musste gegen 18.15 Uhr abgebrochen werden.

03. Oktober 2018, 21:14 Uhr

Pogeez | Dramatische Suchaktion im Ratzeburger See: Am Mittwochnachmittag ist gegen 16 Uhr ein Mann von einem Segelboot über Bord gegangen und wird seitdem vermisst. In einer groß angelegten Suchaktion beteiligten sich etwa 50 Einsatzkräfte und 15 Rettungstaucher an der Suche nach dem 74-Jährigen. Auch ein Hubschrauber und zahlreiche Boote waren im Einsatz.

Die Überlebenschancen werden seitens der Rettungskräfte als sehr gering eingeschätzt. Bei Wassertemperaturen von 16 Grad sei dies schon nach einer Stunde der Fall, so Einsatzleiter Volker Langhans von der Feuerwehr Groß Sarau. Wegen einbrechender Dunkelheit musste die Suche gegen 18.15 Uhr abgebrochen werden. Sie soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Auch ein zweiter Segler war an Bord des Bootes, als der 74-Jährige in den Ratzeburger See fiel. Er werde derzeit seelsorgerisch betreut.

