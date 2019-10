Reinbek : Sechs Pkw aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte nahmen Mercedes und BMW ins Visier, brachen sie auf und entwendeten Airbags, Navis und Wertgegenstände.

30. Oktober 2019, 14:04 Uhr

Reinbek | In der Nacht von Montag, 28. Oktober, auf Dienstag, 29.Oktober, haben Unbekannte in Reinbek insgesamt sechs PKW aufgebrochen.

Sie nahmen Autos der Marken Mercedes und BMW ins Visier und brachen fünf von ihnen gewaltvoll auf, bei einem sechsten Auto ist noch unklar, wie die Täter hineingekommen sind.

Die Unbekannten müssen in der in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag zugeschlagen haben. Die betroffenen Wagen befanden sich in den Straßen Kornblumenring, Königstraße, Am Salteich und Roggenkamp.

Airbags, Navis und Wertgegenstände entwendet

Ersten Ermittlungen zufolge bauten die Täter die Fahrerairbags sowie Navigationsgeräte aus. In einem der Fahrzeuge wurde das Lenkrad samt Airbag ausgebaut. Außerdem entwendeten sie diverse Wertgegenstände, wie Bargeld, ein Receiver sowie zwei Golfbags mit 18 Schlägern, Golfbällen und Handschuhen, teilt die Polizei mit.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass der Fahrzeuginnenraum kein geeigneter Ort ist, um Wertgegenstände aufzubewahren.

Der Gesamtwert der erbeuteten Gegenstände und des entstandenen Sachschadens, stehen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Taten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/7277070 zu melden.

