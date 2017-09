Bad Oldesloe : Schwimmer gefrustet: Defekte Platine legt Travebad lahm

vergrößern 1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Manche lachten spöttisch, andere machten abwertende Handbewegungen: Schwimmer, die gestern das Oldesloer Travebad besuchen wollten, waren erstaunt, dass sie an der Tür den Hinweis vorfanden, dass das Bad „bis auf Weiteres geschlossen“ sei. „Nicht schon wieder“, sagten viele von ihnen. Die verhinderten Sportler und Freizeitwasserratten ärgerten sich, dass das Personal nicht mit ihnen kommunizierte. „Man kann wenigstens rauskommen, wenn wir hier klopfen. Da sind ja Mitarbeiter zu sehen“, sagte Alice Tönning aus der Nähe von Tangstedt. Sie war extra nach Bad Oldesloe gekommen, um zu trainieren. „Das Personal ist durch den Geschäftsführer angewiesen worden, mit den Badegästen direkt zu sprechen. Schulen und Vereine wurden außerdem telefonisch über die Schließung benachrichtigt“, zeigte sich Sabine Sager, Sprecherin der Vereinigten Stadtwerke, die das Bad betreiben, erstaunt. Es werde natürlich überprüft, ob und warum das Personal sich so verhalten habe. Fest steht, dass das Bad noch mindestens heute geschlossen bleiben muss. „Eine defekte Platine des Steuerungselements hat die Wasseraufbereitungsanlage lahmgelegt. Das hat zu einem Steuerungsausfall geführt, wodurch in Folge weitere Störungen ausgelöst wurden“, so Sager. Wenn die Reparaturen nach Plan verlaufen, werde das Bad morgen voraussichtlich wieder öffnen können, so Sager.