Grosshansdorf : Schwergewichtiger Patient: Rettungseinsatz mit der Drehleiter

von Peter Wüst, rtn

02. Juni 2019, 13:22 Uhr

Großhansdorf | Nach einem medizinischen Notfall forderte am Sonntagmorgen, 2. Juni, der Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf an. Da sich im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein schwergewichtiger Patient in einer Wohnung befand, rückte zur Rettung die Großhansdorfer Drehleiter mit zum Einsatzort in den Eilbergweg aus.



Zunächst stieg ein Feuerwehrmann über den Korb der Drehleiter auf den Balkon und öffnete dessen Tür und auch die Wohnung. Mehrere Feuerwehrleute hoben dann gemeinsam mit dem Rettungsdienst den überschweren Patienten auf die Schleifkorbtrage und setzten diese vor dem Rettungswagen ab. Danach wurde der Patient in ein Hamburger Krankenhaus transportiert.

Während der Rettungsarbeiten war der Eilbergweg einseitig gesperrt.

