Kreis Stormarn : Schweinetransporter kippt um - Fahrer schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR-NewsNetwork 1 von 1

Lütjensee | Auf der B404 in Höhe Lütjensee (Kreis Stormarn) ist am Montagmittag ein Tiertransport mit zahlreichen Schweinen als Ladung verunglückt. Der LKW schleuderte in Höhe einer Ausfahrt über die Fahrbahn und landete halb auf dem Dach. Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Auch die Schweine konnten den Transport nicht verlassen. Sie gerieten in Panik. Ein Tierarzt und Schlachthelfer wurden an die Unfallstelle beordert.

Mit schwerem Gerät versuchte die Feuerwehr den Fahrer zu befreien. Das gelang nach gut 40 Minuten. Für die Schweine wurde ein zweiter LKW zum Abtransport bereitgestellt.

Wie viele der Tiere überlebten war zunächst noch nicht bekannt. Der Sattelzug hatte 182 Schweine geladen und war auf dem Weg zu einem Schlachthof in der Nähe von Leipzig.

Während der stundenlangen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Auffahrt zur B 404 Richtung Süden voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Peter Wüst/TVR-NewsNetwork

erstellt am 21.Aug.2017 | 13:33 Uhr