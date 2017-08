Schweinerei auf der B 404

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Auf der Bundesstraße 404 in der Auffahrt Lütjensee/Schönberg ist gestern Vormittag ein Schweinelaster umgekippt. Der Sattelzug hatte 182 Schweine geladen und war auf dem Weg zu einem Schlachthof in der Nähe von Leipzig. Der Fahrer des Tiertransporters war in seinem Führerhaus eingeklemmt und wurde von Feuerwehrleuten befreit. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sicherheitshalber war auch der Rettungshubschrauber Christoph Hansa zur Unfallstelle ausgerückt. Zusammen mit mehreren Helfern und des Amtsveterinärs des Kreises Stormarn holten die Feuerwehrleute die Tiere aus dem umgekippten Transporter heraus und luden sie in einen bereitgestellten Ersatztransporter um. Wie viele der Tiere überlebten, war noch nicht bekannt. Während der stundenlangen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Auffahrt zur B 404 Richtung Süden voll gesperrt. Die Unfallursache war gestern noch unklar – ebenso die Gesamtschadenshöhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



>Im Einsatz waren: Die Freiwilligen Feuerwehren Lütjensee und Trittau, der Rettungsdienst mit Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph Hansa, der Amtsveterinär des Kreises Stormarn und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei.