Bad Oldesloe/Zeugen gesucht : Schwarze Graffiti in der Hildegard-von-Bingen-Straße

16. November 2020, 13:46 Uhr

Bad Oldesloe | Im Bereich der Hildegard-von-Bingen-Straße in Bad Oldesloe kam es laut Polizei zu diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die unbekannten Täter sollen in der Nacht von Freitag, 13. November, 20 Uhr auf Samstag, 14. November, 8 Uhr am Werk gewesen sein und zahlreichen Gegenstände wie Mülleimer, Holzzäune, Steinplatten, Hauswände sowie zwei Pkw und ein Wohnmobil mit schwarzer Farbe besprüht haben.

„Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt“, teilt Polizeisprecher Lutz Theurer.

Die Polizei Bad Oldesloe sucht weitere Geschädigte und Zeugen, die in der betreffenden Zeit verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das Revier unter (04531) 5010 entgegen.