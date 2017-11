Bad Oldesloe : Schwanger – was nun?

vergrößern 1 von 1 Foto: srp 1 von 1

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 22.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Sie sind der Renner in Ahrensburg und jetzt gibt es sie auch in Bad Oldesloe und Bargteheide: Die kleinen praktischen Faltheftchen „Schwanger – was nun?“ von pro familia. „Viele junge Frauen stehen vor einem Berg voller Probleme, wenn sie schwanger werden. Sie kommen dann zu uns und wollen konkrete Infos rund um die Schwangerschaft und Geburt haben. Außerdem benötigen viele Hilfe beim Gang durch den Behörden- und Antragsdschungel“, sagt Iris Löblein. Eine große Hilfe ist da der faltbare Infoflyer „Schwanger in Ahrensburg“, den es jetzt auch für Bargteheide und Bad Oldesloe gibt.

Die Leiterin des Mamma-Mia-Montagstreffs von pro familia Ahrensburg entwarf gemeinsam mit jungen Müttern die kleinen handlichen Heftchen, die randvoll sind mit wichtigen Informationen für Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern. Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Kroschke Kinderstiftung. Ein besonderer Clou sind die Stadtpläne, anhand derer sich hilfesuchende Frauen bestens orientieren können und genau sehen, wo sie konkrete Hilfen finden. „Unsere Broschüren informieren die Frauen kompakt und übersichtlich mit einer Checkliste, was vor und nach der Geburt zu tun ist, außerdem über Anlauf- und Beratungsstellen vor Ort“, betont pro familia-Mitarbeiterin Kristina Istók. Außerdem sind viele Einrichtungen aufgelistet, die für das Leben mit einem Kind wichtig sind, wie etwa Kitas, Spielplätze, Kinderärzte und Wickelmöglichkeiten in Geschäften.

Der Wegweiser „Wo finde ich Hilfe“ listet zudem viele Einrichtungen, Beratungsstellen und Vereine auf, die bei besonderen Problemen weiterhelfen. „Das soll Schwangeren und Müttern optimale Orientierung in der Informationsflut geben und Hilfe vor Ort aufzeigen“, erklärt Iris Löblein. Allein die Antragstellung von Elterngeld sei dermaßen komplex, dass viele damit überfordert seien. „Die Infopläne geben ein Stück Sicherheit und Orientierung“, so Elfriede Rohwedder, Leiterin von pro familia Stormarn.

Die Infobroschüren sind kostenlos und liegen in Frauen- und Kinderarztpraxen, bei Hebammen, in entsprechenden Beratungsstellen und vielen Einrichtungen aus. Die Wegweiser gibt es auch im Internet unter www.profamilia-sh.de.