Bargteheide : „Schwanensee“ für Kinder

Musisches Forum und Bargteheider Stadtmusikanten laden zum Märchen-Konzert ein.

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2020, 15:27 Uhr

Bargteheide | Am kommenden Sonntag, 25. Oktober, um 16 Uhr lädt das Musische Forum zum Kinderkonzert unter Leitung von Natalie Morrison in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Bargteheider Stadtmusikanten“ ins Stadthaus, Am Markt 4, ein. Die Veranstalter der Aufführungen freuen sich, nach der langen corona-bedingten Pause endlich wieder musizieren zu können und – wie in den früheren Konzerten – die Kinder mit Werken berühmter Komponisten bekannt zu machen. Auf dem Programm steht dieses Mal eines der wohl bekanntesten Ballette der Musikgeschichte, das Tanzmärchen „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky.

Die Musik zu diesem Ballett wird in einer kindgerechten Bearbeitung für Klavier zu vier Händen gespielt, dazu die Geschichte von der unglücklich verzauberten Prinzessin erzählt, die nur durch die Liebe eines Prinzen erlöst werden kann. Umrahmt und illustriert wird die Handlung wieder durch die schönen Zeichnungen von Katarzyna Studzinska-Sabbagh.

Diese Musikveranstaltungen sind stets ein vergnügliches Musikerlebnis für Kinder (ab 3 Jahren) und ihre Eltern und nicht zuletzt auch eine Gelegenheit, gemeinsam etwas zu unternehmen.







>Die Mitwirkenden sind:

Natalie Morrison und Tatjana Rauschenbach (Klavier) sowie Ortrud Kuteifan (Vorleserin).

Eintrittskarten kosten 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.

Vorverkauf: Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25, (04532) 1749, und an der Konzertkasse.