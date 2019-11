1. Badminton-Bundesliga : Schwachpunkt behoben

Trittaus Clare und Suutarinen harmonieren im Mixed und feiern erste Siege der Saison. Stormarner verlassen Abstiegsplatz.

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 16:00 Uhr

Trittau | Hoffnungsschimmer für den TSV Trittau in der 1. Badminton-Bundesliga: Die Stormarner haben am letzten Spieltag der Hinrunde den Abstiegsplatz verlassen. Zwar war am Doppelspieltag gegen Meister und Tabellenführer 1. BC Bischmisheim zunächst beim 2:5 nicht viel zu holen gewesen, einen Tag später aber drehte Trittau gegen den 1.BC Beuel den Spieß um und gewann mit 5:2. Auch wenn Jonathan Persson und Co. in beiden Partien die Chance auf einen weiteren Tabellenpunkt gehabt hätte, waren die Stormarner insgesamt zufrieden.

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass ein bisheriger Schwachpunkt behoben sein dürfte: Im Mixed scheint der TSV mit Matthew Clare und Inalotta Suutarinen seine Formation gefunden zu haben. Beide harmonieren besser als alle bisherigen Paarungen und fuhren gegen Beuel und Bischmisheim einen Sieg ein – die ersten überhaupt für das Mixed in dieser Saison.

Die Wende brachte möglicherweise ein kurioser Zwischenfall; Clare und Suutarinen hatten den ersten Satz verloren, im zweiten Satz stand es 8:7, als am Spielfeldrand das Handy von Saarbrückens Michael Fuchs klingelte, der für Ruben Jille eingesprungen war. Der Schiedsrichter zeigte Fuchs die Rote Karte – ein Punkt für die andere Mannschaft, so dass die Trittauer mit 9:7 führten und die nächsten drei Sätze gewannen. „Ich hätte nicht gedacht, dass unser Mixed gewinnen kann. Aber Fuchs hat nach der Roten Karte den Fokus verloren“, sagte Trittaus Ary Trisnanto.

Er selbst und Jonathan Persson hätten auch das zweite Herren-Einzel gegen Jille und Daniel Nikolov gewinnen können. Sie lagen mit 2:1 Sätzen vorn, mussten die nächsten beiden aber knapp abgeben.

Den zweiten Trittauer Sieg gegen den Meister fuhr fast erwartungsgemäß Priskila Siahaya ein, die nur drei Sätze für Stine Küspert benötigte.

Am Sonntag trumpfte zunächst Trisnanto auf, auch wenn er im zweiten Herren-Einzel gegen Lukas Resch eine „Pause“ brauchte. Nach 2:0-Führung gab er zwei Sätze ab. Beim Stand von 8:10 gegen ihn beendete Trisnanto die „Pause“ und entschied den letzten Durchgang mit 12:10 für sich.

Gemeinsam mit Clare hatte er bereits das erste Herren-Doppel gegen Beuel gewonnen. Priskila Siahaya ließ Vanessa Seele keine Chance. Clare und Inalotta Suutarinen gewannen knapp in vier Sätzen. Ähnlich spannend machte es das Damen-Doppel mit Inalotta Suutarinen und Jessica Hopton gegen Hannah Pohl und Vanessa Seele.

Im zweiten Herren-Doppel gegen Max Weißkirchen und Resch stemmten sich Kargaev und Jonathan Persson vergeblich gegen die Niederlage. Persson verlor anschließend das zweite Einzel gegen Weißkirchen in drei Sätzen. Er musste nicht nur einspringen, weil Gergely Krausz und Sergey Sirant wieder nicht zur Verfügung standen, sondern auch weil sein Bruder Nikolaj fehlte. Der absolvierte die Prüfung für die B-Trainer-Lizenz. „Der Termin stand bereits fest, bevor die Spiele angesetzt wurden“, so der 28-Jährige, der nicht nur erleichtert ist, dass er die Prüfungen bestanden hat, sondern auch, dass „wir nun etwas beruhigt in die Rückrunde gehen können“.

TSV Trittau – 1. BC Bischmisheim 2:5

HD1: Rodion Kargaev/Matthew Clare – Michael Fuchs/Peter Käsbauer 5:11 5:11 3:11; DD: Inalotta Suutarinen/Hope Warner – Olga Roj/Stine Küspert 4:11 8:11 6:11; HD2: Ary Trisnanto/Jonathan Persson – Ruben Jille/Daniel Nikolov 7:11 11:8 11:3 9:11 8:11; HE1: Persson – Wraber 7:11 4:11 15:13 8:11; DE: Priskila Siahaya - Küspert 11:6 11:7 12:10; GD: Clare/Suutarinen – Fuchs/Roj 9:11 11:8 11:9 11:9; HE2: Trisnanto – Nikolov 9:11 7:11 11:9 2:11.

TSV Trittau – 1.BC Beuel 5:2

HD1: Matthew Clare/Ary Trisnanto – Zach Russ/Peter Briggs 11:9 12:10 6:11 11:8; DD: Inalotta Suutarinen/Jessica Hopton – Hannah Pohl/Vanessa Seele 15:14 5:11 11:9 11:9; HD2: Rodion Kargaev/Jonathan Persson – Max Weißkirchen/Lukas Resch 7:11 12:14 11:8 3:11; HE1: Persson – Weißkirchen 7:11 5:11 7:11; DE: Priskila Siahaya – Seele 11:9 11:3 11:2; GD: Clare/Suutarinen – Briggs/Pohl 13:11 4:11 12:10 11:8; HE2: Trisnanto – Resch 11:7 11:9 11:13 8:11 12:10.