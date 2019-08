Ammersbek : Schutz für Winterlinde: Mein Freund, der Baum

Trotz Baumaßnahme „Lottbeker Hof“: 222 Jahre alte Linde wird bewahrt .

Cordula Poggensee

29. August 2019, 15:31 Uhr

Ammersbek | Kürzlich reichte der Nabu Ammersbek bei der Unteren Naturschutzbehörde in Stormarn einen Antrag ein, eine 222 Jahre alte Linde am Bahnhof Hoisbüttel unter Schutz zu stellen. Mit Erfolg: Vor der jetzt im Herbst beginnenden Baumaßnahme wurde die schöne Winter-Linde baumpflegerisch behandelt und wird, wenn dort der Neubau „Lottbeker Hof“ gebaut ist, den Bahnhofsvorplatz prägen.

Viele alte Bäume in Ammersbek wurden in den vergangenen Jahren Opfer von heftigen Stürmen. Viele weitere mussten Baumaßnahmen weichen oder wurden aus Sicherheitsgründen gefällt. Doch gerade in Zeiten des Klimawandels sind alte Bäume wichtig. Denn neue Erkenntnisse belegen: Je größer ein Baum, desto schneller wächst er. Und das bedeutet zugleich, dass er mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und den Kohlenstoff daraus dauerhaft speichern kann.

Ammersbek hat – anders als viel anderen Gemeinden in der Holsteinischen Schweiz – kaum noch wirklich alte Bäume, das sind Knickeichen, vermutlich keine älter als 300 Jahre. Um festzuhalten, wo es in Ammersbek überhaupt noch alte Bäume gibt, haben Baumfreunde des Nabu begonnen, sie zu kartieren und zu vermessen. Sie erfassen dabei alle Eichen mit mehr als vier Meter Umfang, aber auch andere große Bäume wie Rot- und Hainbuche, Eschen und Linden. Dazu kommen ortsbildprägende Bäume oder besondere Biotop-Bäume, die teilweise auch im Altbaumkataster Schleswig- Holstein registriert werden.

Die Linde am Bahnhof wurde zusammen mit der historischen Gaststätte „Lottbeker Krug“ gepflanzt, die 1797 eröffnet wurde. 2010 wurde die Gastwirtschaft endgültig geschlossen und in diesem Jahr abgerissen. Die Linde ist entsprechend zwar „nur“ 222 Jahre alt, hat aber zugleich auch einen kulturellen Wert und ist ein ortsbildprägender Baum.

Deshalb hält der Nabu sie für würdig, als Naturdenkmal ausgewiesen zu werden. Der geplante Neubau des „Lottbeker Hofes“ am Bahnhof zwischen Hamburger und Georg-Sasse-Straße ist für die betagte Linde sogar ein Vorteil, denn die Gebäude werden dafür sorgen, dass der Baum sturmgeschützt stehen wird und damit alle Chancen hat, noch weitere Generationen Ammersbeker zu erfreuen.