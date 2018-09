Reinfeld : Schuppen und Carport ausgebrannt

Nachbarn entdecken Brand, wecken Hausbewohner auf und wählen den Notruf.

von shz.de

16. September 2018, 15:20 Uhr

Ein ausgedehnter Schuppen- und Carportbrand hat am frühen Sonntagmorgen für einen größeren Einsatz in Reinfeld gesorgt. Nachbarn hatten den Brand entdeckt, die Hausbewohner geweckt und kurz vor 5.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Rettungskräfte kurze Zeit später am Brandort eintrafen, „schlugen Flammen aus dem hölzernen Anbau des Wohnhauses und eine dichte Rauchwolke zog über den Brandort hinweg“, sagte Malte Siemers, Einsatzleiter der Feuerwehr.

„Unter Atemschutz rückten mehrere Trupps im Innen- und Außenangriff gegen die Flammen vor. Schnell war uns klar, dass es sich hier um einen personalintensiven Einsatz handelt, deshalb haben wir die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe nachalarmiert.“ Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da der Anbau mit einem Wellblechdach gedeckt war und dieses erst entfernt werden musste. Parallel hatten die Feuerwehrleute die in dem Anbau gelagerten Möbel und das Kaminholz neben das Wohnhaus geschafft und dort abgelöscht. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Sonntagvormittag lang an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar.