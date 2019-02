Schulterklopfen statt konkreter Ideen

von Patrick Niemeier

01. Februar 2019, 14:56 Uhr

Über 180 Vereine gibt es in Ahrensburg. Zahlreiche von ihnen sind auf finanzielle Unterstützung durch Firmen, Verbände oder wohltätige Organisationen angewiesen. Auf der anderen Seite gibt es in der Schlossstadt eine große Zahl erfolgreicher Unternehmen, Händler und Selbstständige, die gerne ehrenamtliche Projekte fördern. Doch wie bringt man diese beiden Parteien zusammen? Wie vernetzt man sich noch besser? Das waren Fragen, die das lokale Projektnetzwerk „Engagierte Stadt“ auf einer Podiumsdiskussion als „besonderer Neujahrsempfang“ auf den Tisch bringen wollte. Den Fragen von Moderator Dr. Karlheinz Eckert, Vorsitzender des Sozialverbands Stormarn, stellten sich Antje Karstens und Götz Westphal von der Kaufleutevereinigung „Ahrensburger Stadtforum“, Famila-Filialleiter Hans-Jürgen Studt, Dirk Främke vom gleichnamigen Malereibetrieb, Dirk Bartel als Filialleiter der Haspa in Ahrensburg und Yorck von Wühlisch in seiner Rolle als Präsident des Round Table 60.

Doch relativ schnell wurde klar, dass eine klare Zielsetzung fehlte. Große Erkenntnisse konnten zumindest für die zahlreichen Besucher kaum gewonnen werden. Denn hauptsächlich berichtete jeder der Podiumsteilnehmer, was seine Organisation oder sein Unternehmen bereits für die Stadt macht und wenn man so lauschte, dann läuft in Ahrensburg eigentlich alles sehr gut und sehr rund. Die Fragen waren etwas zaghaft und die Antworten klangen wie aus einem Werbeprospekt für die Schlossstadt abgelesen. Wenn als Antwort auf die Frage, ob Ahrensburg auf die Herausforderungen der Zukunft gewappnet sei, hauptsächlich in Variationen geantwortet wird, dass Ahrensburg eine „sehr liebens- und lebenswerte Stadt“ (von Wühlisch) sei, dann ist das einfach zu dünn.

Schnell wurde so aber auch ein zentrales Problem klar, man wusste gar nicht so genau, wo man mit der Veranstaltung hinwill. Abseits von bestehenden Kontakten und funktionierenden Netzwerken fehlt es doch an Berührungspunkten. „Ich bin all unsere Veranstaltungen mal durchgegangen und habe festgestellt, dass eigentlich alle vom verkaufsoffenen Sonntag bis zu Musik for free auch soziale Aspekte haben“, sagte Karstens. Sie wünsche sich mit Blick auf das Stadtforum, dass mehr erkannte werde, dass es nicht nur Kaufleute seien, die die Innenstadt attraktiver machen wollen für ihren Umsatz, sondern wirklich etwas für die Mitbürger tun wollen. Moderator Eckert gestand erstaunt: „Das war mir tatsächlich gar nicht bekannt.“ Doch damit versackte auch dieser Punkt wieder.

Und so unterhielt man sich in einer Diskussionsrunde über mehr Vernetzung hauptsächlich darüber, dass man die Erkenntnis habe, sich in Zukunft noch besser vernetzen zu müssen und zu wollen. Alle Menschen auf dem Podium bringen sich ja schon für Ehrenamtler oder Organisationen ein. Främke bedauerte, dass vor allem auch ehrenamtliche Politiker in sozialen Medien und in der Presse zu oft kritisiert würden. Und mehrfach wurde die Sorge geäußert, dass Organisationen wie die Feuerwehren an Nachwuchssorgen kranken. Politische oder gesellschaftliche Dimensionen wurden höchstens oberflächlich gestreift. Signifikant war, dass als Spendenempfänger und Förderungswürdige immer wieder die üblichen Verdächtigen von Feuerwehr über Hospiz bis Kinderschutzbund auftauchten. „Ich unterstütze nur Vereine, die ich auch kenne. Andere muss ich blocken. Denn ich weiß ja nicht, wer seriös ist und wer nicht?“, erklärte Främke zum Ende hin eines der Probleme. Denn da auch andere Beteiligte von „massenhaften Unterstützungsanfragen“ berichteten und Bartel zum Beispiel feststellte, dass „vielen manche Töpfe gar nicht bekannt“ sind oder „kleine Vereine zum Teil dringend auf Spenden angewiesen sind“, scheint der Bedarf doch viel größer als oft sichtbar zu sein und daher ist dann eben doch nicht alles gut im lebenswerten Ahrensburg.

Eine der spannenden Fragen, wie es ohne die benötigten 8000 Euro Zuschuss der Stadt für das Projekt „Engagierte Stadt“ überhaupt langfristig weitergeht, blieb im Raum stehen.