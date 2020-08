Kreis Stormarn : Schulstart am Montag: Maske macht Schule

Noch nie war ein Lernstart nach Ferien so kompliziert und voller Regeln, wie in Corona-Zeiten.

Bad Oldesloe | Am kommenden Montag startet an allen 65 allgemeinbildenden Schulen im Kreis Stormarn wieder der Unterricht. Doch das neue Schuljahr wird stark von der Corona-Pandemie geprägt, die auf fast alles im regulären Schulalltag Einfluss nimmt. Maske, Desinfektionsmittel, häufiges Lüften der Klassenzimmer, versetzte Pausenzeiten in geteilten Schulhöfen, verschiedene Ein- und Ausgänge für die Schüler, Kohortenbildung und regelmäßiges Abfragen des Gesundheitszustandes der Schüler sind nur einige der Maßnahmen, die ab jetzt zum Alltag in den Schulen gehören werden, zumindest bis auf weiteres.

„Wir versuchen alles abzudecken und den Schulalltag so sicher wie nur möglich zu gestalten“, sagt Michael Rebling, Schulrat des Kreises Stormarn. „Es gelten in erster Linie die allgemeinen Vorgaben des Landes, nach denen sich alle Schulen richten müssen. Das Rahmenkonzept liegt uns zwar schon länger vor, allerdings kommen fast täglich neue Anweisungen dazu. Denn täglich tauchen auch neue Fragen auf, die etwa Ferienrückkehrer betreffen“, so der Schulrat. Für diese gelten zwar die allgemeinen Bestimmungen des Landes, aber ganz neu sei jetzt gerade die Vorschrift für eine zweite Testung fünf Tage nach der Rückkehr, wenn sich eine Familie in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

„Das ändert sich inzwischen fast stündlich, was da beschlossen wird“, so Michael Rebling. „Unsere Schulen haben alle ganz individuelle Hygienepläne ausgearbeitet, weil sie unterschiedliche Bedingungen und räumliche Voraussetzungen bieten. Das ist nicht einfach und eine große Herausforderung für alle Beteiligten“, gesteht Rebling.



Das Kohorten-Prinzip



Auf dem Weg zur Schule, im Schulgebäude und auch nach der Schule gelten weiterhin die Hygieneregeln der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus, also Abstand halten und häufiges Händewaschen. Die wichtigste Regel allerdings ist, dass ein Kind nicht in die Schule gehen darf, wenn es auch nur leichte Krankheitssymptome wie Husten zeigt. Woran sich alle Schülerinnen und Schüler jetzt gewöhnen müssen ist zudem das so genannte Kohorten-Prinzip. Eine Kohorte war früher im Römischen Reich eine militärische Einheit, jetzt sind es feste Schülergruppen, die nach bestimmten Kriterien von der Schulleitung zusammengestellt werden. Hier gelten dann auch die Abstandsregeln nicht. Sollte es innerhalb einer Kohorte zu einer Corona-Infektion kommen, wäre wenigstens nur eine Gruppe betroffen und es müsste nicht gleich die ganze Schule geschlossen werden.

Eine allgemeine Maskenpflicht gibt es zwar nicht, aber von Seiten des Bildungsministeriums gibt es eine dringende Empfehlung, überall auf dem Schulgelände eine Maske zu tragen. Für die Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe gilt dies in den ersten beiden Unterrichtswochen auch in den Klassenzimmern und während des Unterrichts. So sollen unentdeckte Infektionen eingeschränkt werden. Das Land entwickelt aus diesem Grund gerade einen Corona-Reaktionsplan, der gegebenenfalls auch wieder zeitweiligen Distanzunterricht vorsieht. „Bei einem erneuten starken Covid-Ausbruch liegt die Federführung beim Gesundheitsamt“, betont der Schulrat. „Alle Schulen sind bemüht, das Infektionsgeschehen im Kreis so gering wie möglich zu halten. Das ist unser oberstes Interesse, um einen erneuten Lockdown zu vermeiden.“