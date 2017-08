Bargteheide : Schüsse, Festnahme und Hanfplantage

vergrößern 1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Bei einem Polizeieinsatz wurde Freitagabend ein Mann festgenommen und eine Hanfplantage in Bargteheide entdeckt. Anwohner hatten Schüsse aus dem Gewerbegebiet an der Johannes-Gutenberg-Straße gehört und die Polizei alarmiert. Mit Vollschutz und hinter Schutzschildern rückten Polizisten in die Richtung, aus denen die Schüsse gemeldet waren, vor. An einem Firmengebäude stand ein jüngerer Mann mit einer Schreckschusspistole. Sie stellten die Waffe sicher und nahmen den Verdächtigen fest. Bei der Durchsuchung eines Hauses wurden eine Rauschgiftplantage und Zubehör zur Aufzucht von Hanfpflanzen entdeckt und sichergestellt.