Hoisbüttel/Ahrensburg : Schülerzeitungen: Zwei Sieger aus Stormarn

Jeweils 1. Platz bei Landeswettbewerb belegt und in Kiel ausgezeichnet.

von Rolf Blase

12. Februar 2018, 06:15 Uhr

Zwei Schulen aus Stormarn haben beim Schülerzeitungswettbewerb des Landes den ersten Platz belegt. Bei den Grundschulen wurde „Die Aktuelle der OGS“ der Grundschule Hoisbüttel am besten bewertet, bei den Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe liegt „Der Heimgärtner“ aus Ahrensburg ganz vorne. Seit 2004 schreiben die Kultusministerien mit der Jugendpresse Deutschland den Wettbewerb aus. Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung in Berlin geehrt und messen sich mit den Siegern aus den anderen Bundesländern. „Die Arbeit von allen Redaktionen war wirklich super, und ich denke, die Jury hat die besten der besten Schülerzeitungen gefunden“, sagt Bildungsministerin Karin Prien. In Zeiten von Smartphones und Tablets, WhatsApp, Pinterest und Instagram zeige der Wettbewerb, „dass die Zeitung der eigenen Schule immer noch etwas Besonderes ist.“ Zugleich sei jede Schülerzeitung ein Lehrstück über den Wert von sorgfältiger Recherche, publizistischer und kreativer Freiheit sowie Meinungsvielfalt. Unter den Gästen bei der Verleihung im Kieler Landeshaus war auch Martin Habersaat, Landtagsabgeordneter aus Reinbek.