Schüler treffen Firmen

Betriebe für Ausbildungs-Schnuppertag gesucht

06. Februar 2019, 14:58 Uhr

Zum vierten Mal richtete die Wirtschaftsförderung Ahrensburg im kommenden Juni einen Ausbildungs-Schnuppertag aus. Bereits jetzt – bis spätestens 20. März – sind interessierte Unternehmen in der Schlossstadt angehalten, sich verbindlich anzumelden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Bei der zweitägigen Veranstaltung haben Schüler der Jahrgänge acht bis zwölf der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule die Chance, direkt in ihr zukünftiges Arbeitsfeld reinzuschnuppern, gleichzeitig können die Unternehmen wertvolle Kontakte knüpfen.

„Go for it“, ist die Philosophie des Projektes. Dabei soll auch die Eigeninitiative der Jugendlichen gestärkt werden. „Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Mit dem Ausbildungs-Schnuppertag wollen wir dazu beitragen, dass es – anders als bei klassischen Ausbildungsmessen – zu intensiven Kontakten zwischen Unternehmen und den jungen Menschen kommt. Durch die Erweiterung auf zwei Tage können Jugendliche auch in Berufe reinschauen, die vielleicht nicht auf ihrem Radar waren“, erklärt Bürgermeister Michael Sarach.

Seit dem Start 2016 wurde das Konzept durch das Feedback der Schüler und Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Im vergangenen Jahr nahmen über 30 Unternehmen an dem Schnuppertag teil. „Die Begeisterung war von allen Seiten groß. Für dieses Jahr wünschen wir uns, dass noch mehr Firmen die Chancen nutzen, dabei zu sein. Darüber hinaus wollen wir die Bandbreite an Ausbildungsberufen erweitern“, so der Bürgermeister.

Partner und Förderer der Veranstaltung sind neben der Agentur für Arbeit und der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule weiter zahlreiche Partner aus der Wirtschaft. Die Wirtschaftsförderung der Stadt unterstützt das Projekt sowohl finanziell als auch mit Kontakten zu Unternehmen am Standort.

Mitmachen ist ganz einfach: Jede Firma bestimmt selbst, wie viel Zeit sie den Jugendlichen widmen können und wie groß die Gruppen sein sollen. Den Rest der Organisation übernimmt das Projektteam. „In einem eigens entwickelten Flyer sind alle Informationen und ein kurzes Anmeldeformular zusammengestellt“, sagt die Wirtschaftsförderin Anja Gust. Zu finden ist der Flyer im Internet wirtschaftsfoerderung-ahrensburg.de unter der Rubrik Termine. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Fragen beantwortet auch

Wilfried Voll unter Telefon (04102)77243 oder auch per E-Mail: wilfried.voll@ahrensburg.de.