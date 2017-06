„Schritt für den beruflichen Werdegang“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Teilnehmer des Integrationskurses an der VHS Ahrensburg haben ihre Deutschkenntnisse auf dem

Niveau A2 oder B1 nachgewiesen. Nach 600 Unterrichtsstunden und Prüfung gab es das Zertifikat. Zudem haben sie in 100 Stunden Kenntnisse der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte Deutschlands erworben. „Mit dieser tollen Leistung sind die Teilnehmer einen großen Schritt für ihren beruflichen Werdegang vorangekommen“, so Heike Gielnik von der VHS.

von Rolf Blase

erstellt am 22.Jun.2017 | 11:24 Uhr