Bad Oldesloe : Schon wieder Legionellen im Travebad

von Andreas Olbertz

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:18 Uhr

Nach einem Schaden an einem Relais hatte sich die Wasseraufbereitung im Oldesloer Hallenbad Anfang des Monats aus Sicherheitsgründen komplett abgeschaltet (wir berichteten). Das kaputte Modul war schnell ausgetauscht, die Anlage fuhr auch sofort wieder hoch. Seit dem erneuten Anfahren der Anlage wird das Wasser in sämtlichen Bereichen beprobt – eine Auflage des Gesundheitsamts. „Die Ergebnisse sind Dienstag gekommen. Die Untersuchungen haben eine mittlere Legionellen-Kontamination ergeben“, erklärt Sabine Sager, Sprecherin der Vereinigten Stadtwerke , die das Bad betreiben: „Eine Dusche ist betroffen.“ Die Duschen waren bereits vor einer Weile – unabhängig von dem Defekt – wegen Legionellenbefalls gesperrt. Die Duschköpfe mussten mehrfach getauscht werden. Hallenbad-Chefin Ulrike Handwerk hatte sich überzeugt gezeigt, dass alle Fehlerquellen bereinigt seien und die aktuelle Beprobung eine reine Formalie darstelle. Zurzeit seien Fachleute mit der Beseitigung der Kontamination beauftragt. Es werde Donnerstag eine weitere Besprechung der Fachleute zur Gefährdungsanalyse geben. Sager: „Wenn sämtliche Maßnahmen erfolgreich durchgeführt worden sind, kann davon ausgegangen werden, dass das Travebad am Freitag, 22. September, wieder in Betrieb geht.“ Sie vermutet, dass lediglich die betroffene Dusche gesperrt bleiben wird.