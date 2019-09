Schnaps und Schokolade für die Freunde

Avatar_shz von Patrick Niemeier

11. September 2019, 16:31 Uhr

Bad Oldesloe | Städtepartnerschaften mit Leben zu füllen, funktioniert am besten durch Begegnungen. Dass die Partnerschaft zwischen der israelischen Stadt Beer Yaacov und Bad Oldesloe nicht nur auf dem Papier funktioniert, zeigte sich beim spürbar freundschaftlichen Aufeinandertreffen der Bürgermeister Nissim Gozlan und Jörg Lembke. Gozlan berichtete aus seiner schnell wachsenden Stadt, die knapp 30.000 Einwohner hat, aber in 20 Jahren auf über 100.000 wachsen wird. Er freute sich über die Atmosphäre in Bad Oldesloe und das Kultur- und Bildungszentrum im Beer-Yaacov- Weg. Als Geschenke gab es von Lembke unter anderem Oldesloer Schnaps und fair gehandelte Schokolade.