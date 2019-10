Handball-Oberliga : Schmerzhafte Niederlage

SV Preußen Reinfeld nistet sich nach 23:24 gegen AMTV Hamburg im Tabellenkeller ein. Coach Dörling ist ratlos.

Reinfeld | Die zweite Halbzeit war noch keine fünf Minuten alt, da ahnte Preußen Reinfelds Trainer Detfred Dörling bereits, was ihn am Ende erwarten würde. „Als ich in die Gesichter einiger Spielerinnen geblickt habe, wusste ich, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden. Da war Panik und wenig Überzeugung zu sehen“, so Dörling. Er sollte Recht behalten. Seine Oberliga-Handballerinnen schlichen nach 60 Minuten mit einer 22:23 (14:13)-Niederlage gegen den AMTV Hamburg vom Platz und haben sich damit im Tabellenkeller eingenistet. Dörling war ratlos: „Wir haben gut angefangen, waren in der Abwehr aber ein bisschen fahrlässig, sonst hätten wir zur Pause schon mit mindestens drei Toren geführt. Tja, und dann...“ Der SVP-Coach fand zunächst keine Worte für den zweiten Durchgang.

Nur acht Tore hatten seine Schützlinge nach Wiederanpfiff erzielt und sich nicht an Abläufe und Absprachen gehalten, die im Training und vor der Partie festgelegt worden waren. So lautete die Marschroute für den Fall, dass der AMTV zwischen den Pfosten eine kurzgewachsene Torhüterin einwechseln würde, hoch und lang zu werfen. Stattdessen nahmen die Stormarnerinnen in diesem Fall allerdings vornehmlich flache und kurze Würfe. „Ich habe einige Aktionen und die Spielweise nicht verstanden. Es war fast, als wollten die Spielerinnen uns beweisen, dass es auch anders geht“, kritisierte Dörling. Gepaart mit Schlafmützigkeit in der Abwehr rannten die Gastgeberinnen so der Niederlage entgegen. Die wäre sogar noch höher ausgefallen, wenn es im Reinfelder Lager nicht doch noch Lichtblicke gegeben hätte. „Unsere Torhüterinnen haben phasenweise grandios gehalten“, fand Dörling lobende Worte für Annika Rahf und Katherina Buschmann.

Tore für Preußen Reinfeld: Rika Tonding (6), Laura Beth (4/4), Alina-Florin Krey (4), Anita Arntzen (2), Pia Uhlenbrook, Jil Enke, Lina Tonding, Svea Schüller, Laura Hirt, Sarah Kristin Diekert (je 1).

Spielfilm: 1:0 (2.), 2:3 (7.), 6:5 (12.), 10:10 (19.), 13:11 (23.), 14:13 (30.), 14:15 (34.), 16:15 (36.), 16:18 (39.), 20:20 (47.), 20:22 (50.), 21:23 (57.), 22:23 (60.).