Bargteheide : „Schlag ins Gesicht einer Kollegin“

Misstöne in der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung Bargteheide, Dämpfer für Harmuth, und Kastner fiel durch.

von shz.de

08. Juni 2018, 05:21 Uhr

Nicht so harmonisch wie erhofft verlief die konstituierende Sitzung der Bargteheider Stadtvertretung. Zunächst gab es vier Gegenstimmen und sieben Enthaltungen bei der Wiederwahl von Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth (CDU). Sie wurde nur mit 19 von 30 möglichen Stimmen von den anwesenden Stadtvertretern im Amt bestätigt. Ihre Stellvertreter Michael Schröer (Grüne) und Anke Schlötel-Fuhlendorf erhielten jeweils 20 Ja-Stimmen.

Die Retourkutsche kam bei der Wahl der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin. Dr. Ruth Kastner (Grüne) fiel mit 13 Ja- und 14 Gegenstimmen im ersten Wahlgang gleich ganz durch. In einem zweiten Wahlgang erhielt sie sogar nur zwölf Stimmen. Nun hatten 16 Stadtvertreter gegen sie gestimmt. Daraufhin wurde die Wahl auf die nächste Sitzung verschoben.

Anke Schlötel-Fuhlendorf (SPD) hatte die Kontroverse um die Abstimmung zur zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin eröffnet: „Die Grünen haben die Nichtwahl von Frau Harmuth angekündigt und geheime Abstimmung beantragt.“ Das sei ein Schlag ins Gesicht einer Kollegin in der Stadtvertretung, die Sitzungen stets unparteiisch geleitet habe. Sprach es und umarmte die Bürgervorsteherin-Kollegin demonstrativ. Anke Schlötel-Fuhlendorf hatte auch von einer bisher einzigartigen „Stimmen-Vermummung“ gesprochen, nahm das aber später zurück.

Dieses Wort sei nicht angemessen, sagte Norbert Muras (WfB): „Die Gemeindeordnung sieht das so vor, dafür müssen sie dann auch persönliche Anwürfe ertragen.“ Die folgten von Walter Laskowski (SPD) aus dem Publikum wegen Ruth Kastners Politikerwort vor der Wahl: „Sie haben von persönlichen Interessen in der Kommunalpolitik geschrieben.“ Sie sei von Bürgern mehrfach darauf angesprochen worden, so Kastner: „Konkret kann ich das Ihnen aber nur unter vier Augen erklären, denn öffentliche Aussagen dazu wären immer gerichtsverwertbar, aber kaum beweisbar.“ Sie habe versucht, ein Unbehagen in Worte zu fassen.

„Ich werde mein Amt stets neutral ausüben, aber ich kann kein politisches Neutrum sein“, sagte Cornelia Harmuth, die das Parlament zu sachlichen Debatten und einen vertrauensvollen Umgang miteinander aufrief. Als erster Stadtrat wurde Mathias Steinbuck (CDU) mit 25 Stimmen gewählt. Auch die Wahlen der Ausschussmitglieder und -vorsitzenden verliefen ohne Überraschung. Es wurde en bloc abgestimmt. Cornelia Harmuth leitet den Haupt- und Sozialausschuss. Die Leitung von Finanz- und Wirtschaftsausschuss ging an Jürgen Weingärtner (SPD), die des Ausschusses für Planung und Verkehr an Torsten Frehe (CDU). Dem Bauausschuss wird Norbert Muras (WfB) vorsitzen. Die Grünen stellen mit Ina Schaefer die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend Sport und mit Monika Sprotte beim Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie. Es gab jeweils 28 Ja-Stimmen für die Ausschussbesetzungen aus einer inzwischen geschrumpften Versammlung. Nur der parteilose Klaus Mairhöfer enthielt sich.

Verabschiedet und geehrt wurden 13 Mitglieder aus dem vergangenen Stadtparlament, die nicht wieder zur Wahl angetreten waren.