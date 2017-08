Bad Oldesloe : Schildbürgerstreich oder nur streng?

vergrößern 1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Ein Geschäftsmann aus der Oldesloer Hindenburgstraße staunte nicht schlecht, als er sah, dass Bauarbeiter Stück für Stück die Einzelteile eines Gerüsts an ihm vorbeitrugen. Als er sich erkundigte, warum sie es nicht einfach in einen Lkw verstauen, erfuhr er, dass ihnen das Befahren der Innenstadt zu dem zu renovierenden Haus untersagt wurde. „Ich habe dann Jens Siedlaczek vom Ordnungsamt angerufen und erfahren, dass der Antrag auf Sondergenehmigung zum Herabfahren der Poller zu spät eingegangen war“, so der Geschäftsmann (Name der Redaktion bekannt). Er habe es nicht fassen können, als er erfuhr, dass auch der Aufbau des Gerüsts schon so verlaufen musste, weil die elektronischen Poller auf Weisung des Ordnungsamts oben blieben.

„Das Gerüst hat zirka 500 Teile, manche wiegen 30 Kilogramm“, ist der Kaufmann fassungslos. „Wenn sich Mitarbeiter unserer Stadt wissentlich und in erheblichem Maß über die Gesundheit arbeitender Menschen hinwegsetzen und ihnen das Leben so schwer wie möglich machen, dann wünscht man sich, dass sie selber mit Hand anlegen und die schweren Gerüstteile mal die 200 Meter zum Lkw tragen. Ich glaube dann würde es keine Verweigerung mehr für eine Sondergenehmigung geben“, legt er wütend nach. Das Vorgehen des Ordnungsamts sei ein „Schildbürgerstreich der besonderen Art“.

Diese Beschwerde ist durchaus kein Einzelfall. Ob Wochenmarktbeschicker, gehbehinderte Menschen, die zum Arzt müssen, Lieferanten oder Mitarbeiter von Zustelldiensten – sie alle bemängelten in den vergangenen Monaten die Art und Weise, wie mit ihnen von Verwaltungsseite aus umgegangen wurde, wenn es um die Poller ging. Auch für Veranstalter von Events in der Innenstadt ergaben sich bereits Probleme. Der Vorwurf lautet stets in Richtung Ordnungsamt: „Fehlendes Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen.“

Das möchte man in der Stadtverwaltung nicht auf sich sitzen lassen. „Der Mitarbeiter des Ordnungsamts handelt einfach nur so, wie es ihm auferlegt wurde. Die Politik hat beschlossen, dass sie strenge Regeln möchte und eben nicht zu viele Ausnahme- und Sondergenehmigungen. Da hat das Ordnungsamt dann keinen Spielraum. Es wurde einfach strikt nach Anweisung gehandelt – das ist die Linie, die Bürgermeister Jörg Lembke dem Ordnungsamt gegeben hat“, sagt der amtierende Bürgermeister Horst Möller. Ob das im Einzelfall unglücklich sein kann, könne man auf die Schnelle nicht beurteilen. Aber: „Darüber hinaus verfügt das betroffene Gebäude über einen Parkplatz auf der Rückseite, auf dem die Gerüstbauer ihren Lkw hätten parken können“, so Möller.

„Wir wollten, dass es in der Innenstadt zu einer Beruhigung des Verkehrs kommt, das ist mit den Pollern gelungen. Ausnahmegenehmigungen müssen geprüft werden. Das ist die Aufgabe der Stadtverwaltung, nicht der Politik“, so Maria Herrmann (SPD). Die Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses zeigte sich verwundert, dass sich ein Geschäftsmann als Augenzeuge beschwere und nicht die Bauarbeiter selbst. Dass der Ball allerdings nun zurück Richtung Politik gespielt wird, macht sie wütend: „Dieses Spiel kenne ich hier seit zwölf Jahren. Das Ordnungsamt hat die Pflicht, individuell und mit Augenmaß angemessen zu reagieren. Das ist der Job der Verwaltung. Das müssen wir doch einem Mitarbeiter zutrauen, dass er mit Augemaß handeln kann.“

„Ich verstehe nicht, warum nicht die normalen Lieferzeiten genutzt werden. Von 6 bis 10.30 Uhr sind die Poller unten. Es darf auch nicht zu viele Ausnahmen geben. Dann fährt da irgendwann wieder fast jeder rein und das ist ja nicht das Ziel solcher Poller. Den individuellen Fall kenne ich aber nicht“, so Hartmut Jokisch (Die Grünen). „Wir waren gegen diese Pollerlösung. Und genau sowas kommt dabei jetzt raus. Es darf nicht solche irrwitzigen Blüten tragen, dass Handwerker ihre Arbeit nicht richtig machen können. Hoffentlich bringen solche Berichte das Thema nochmal in den Ausschüssen auf den Tisch“, betont Matthias Rohde von der FBO.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 28.Aug.2017 | 06:00 Uhr