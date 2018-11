Reinfeld : Schau: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Die sechs Frauen des ersten Schleswig-Holsteinischen Landtags werden vorgestellt.

von shz.de

20. November 2018, 11:04 Uhr

Auf den Spuren des Frauenwahlrechts in Schleswig-Holstein – diese mobile Ausstellung im Foyer des alten Reinfelder Rathauses läuft noch bis Donnerstag, 29. November. 100 Jahre Frauenwahlrecht ist der Anlass für die Ausstellung, die Besuchern die ersten sechs Frauen des ersten gewählten Landtags vorstellt. Die Ausstellung wurde ausgeliehen vom Landesfrauenrat und organisiert von der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten Martina Brosda. Am 8. Mai 1947 fand die konstituierende Sitzung des ersten gewählten Landtags in der Pädagogischen Hochschule in Kiel statt. Die Vorreiterin Anne Krahnstöver, die Schulreformerin Dr. rer. pol. Luise Klinsmann , die Bildungspolitikerin Dr. phil. Elly Linden, die Visionärin Frieda Hackhe-Döbel, die Flüchtlingsfürsorgerin Ilse Brandes und die Streitbare Emmy Lüthje waren die sechs gewählten Frauen.



>Die Ausstellung im alten Reinfelder Rathaus ist am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr zu besichtigen.