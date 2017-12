A1 bei Reinfeld : Sattelzug kippt auf Abfahrt zu Rastplatz um

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Kroeger 1 von 1

von Holger Kroeger und dpa

erstellt am 09.Dez.2017 | 13:57 Uhr

Reinfeld | Am Sonnabendmorgen hat es auf der A1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) einen Unfall mit einem Sattelzug gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ist der 25 Tonnen schwere Sattelzug in der Auffahrt zu einem Rastplatz auf die Seite gekippt. Der Sattelzug war in Richtung Hamburg unterwegs, als sich der Fahrer laut Polizei zu spät und mit überhöhter Geschwindigkeit entschied, die Raststätte anzufahren.

Der Sattelzug durchbrach zunächst eine Leitplanke, bevor er umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind bis zu 400 Liter Diesel ausgelaufen. Die Raststätte war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt gewesen. Die Autobahn selbst war laut Polizei nicht betroffen. Die Arbeiten sollten den Angaben zufolge noch bis in den späten Nachmittag hinein dauern.

Eine Spezialfirma rückte mit einem Bagger an, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen, das Erdreich musste ausgewechselt werden. Ein Abschleppunternehmen richtete den Lkw mit einem Kran wieder auf.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?