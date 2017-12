Bad Oldesloe : Santa Claus schwebt heran

vergrößern 1 von 4 Foto: Niemeier 1 von 4







von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 02.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Winkend und „ho, ho, ho“ rufend schwebt der Oldesloer Weihnachtsmann über die Köpfe hunderter Besucher auf dem Oldesloer Marktplatz. Das traditionelle „Weihnachtsmannwecken“ in der Kreisstadt ist zu einer Großveranstaltung geworden, wie es sie im Jahr nur wenige im Kreis gibt. Auffällig ist dabei , dass die Durchführung von Jahr zu Jahr professioneller über die Bühne oder besser über die Drehleiter geht. Die Abläufe sitzen. Und seitdem der Weihnachtsmann durch fleißige Engel und durch die Jugendfeuerwehr als Absperrhilfe unterstützt wird, hat das früher zum Teil gefährliche Gedrängel um den Mann mit dem weißen Bart deutlich abgenommen, beziehungsweise wird es in kontrollierte Bahnen gelenkt. Tränen bei Kindern, die leer ausgehen, gehören der Vergangenheit an.

„Ich bin sehr zufrieden, wir werden immer besser“, freut sich deshalb auch Tabea Braun vom Veranstaltungsmanagement der Stadt. Gemeinsam mit Kollege Tim Knackstedt beobachtete sie das bunte Treiben zu dem auch die Oldesloer Bühne, die Tanzschule Ritter und die Marching Band „Stormarn Magic“ ihren weihnachtlichen Teil beitragen.

Entscheidend für das Gelingen der Veranstaltung ist wieder der spektakuläre Drehleitereinsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die den im Haus der Gesundheit aufgespürten Weihnachtsmann aus dem Fenster einer Kinderarztpraxis holt. Feuerwehrmann Ingo Bernotat führt durch das Programm. Christiane Ritter sorgt mit ihrem Tanzschulteam für die getanzte Animation in deren Verlauf auch das Anschalten der Beleuchtung des großen Tannenbaums auf dem Marktplatz erfolgt. Das gelungene Event endet mit einem gemeinsam angestimmten Weihnachtslied.