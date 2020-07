Bargteheide : Sanierung der Straßenbeleuchtung

75 Leuchten werden auf moderne LED-Technik umgestellt.

10. Juli 2020, 10:27 Uhr

Und es werde Licht – gutes Licht: Die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Bargteheide geht in die nächste Phase. Die energieträchtigen und nicht besonders umweltschonenden Lampenköpfe mit Quecksilber- und Natriumdampfleuchtmitteln werden durch energiesparende und modernde LED-Leuchten ausgetauscht. Ein wichtiger Beitrag zur Einsparung von Co2. Denn durch den Wechsel auf LED wird eine Energieeinsparung von 70 bis 80 Prozent erreicht. Der 9. Bauabschnitt sieht die Umrüstung in folgenden Straßenzügen vor: Lübecker Straße, Hamburger Straße und Am Markt.

Das Straßenbeleuchtungskonzept im Rahmen der Klimaschutz-Initiative umfasst für den 9. Bauabschnitt insgesamt 75 Leuchtenköpfe, die saniert oder gleich ganz erneuert werden. Kosten: Zirka 37.000 Euro. Die Förderung beträgt hier etwa 20 Prozent.