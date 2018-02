Rehhorst : Sanfte Riesen bestehen Prüfung

Bei der ersten Bernhardiner-Körung bei Hundetrainerin Elke Schwaiger erhalten sieben Vierbeiner ihre Zuchtzulassung.

Ganz schön viel los hier, findet Bernhardiner Woody vom Wertachtal und schaut neugierig in die Runde, hebt den Kopf kurz, um sich danach wieder gemütlich hinzulegen. Der gutmütige sanfte Riese lässt sich durch die sieben Artgenossen, die aus ganz Norddeutschland und Dänemark zu Körung bei Elke Schwaiger angereist sind, nicht aus der Ruhe bringen. „Er ist wie ein Fels in der Brandung“, sagt Besitzerin Daniela Sagave. Mächtig stolz sind sie und ihr Mann Uwe auf den dreijährigen Rüden, denn er wird als schönster Bernhardiner Norddeutschlands gehandelt. „Es gibt nur wenige Bernhardiner, die so ein weißes Fell und die berühmten braunen Flecken haben“, sagt sie. Mit einem Stockmaß von 85 Zentimetern und seinen 71 Kilogramm Gewicht ist er schon recht groß, aber es geht natürlich noch größer. „Bis zu 90 Zentimetern und 90 Kilo schwer können die Bernhardiner schon werden“, erklärt Uwe Sagave. „Woodys“ Vater stammt aus Frankreich und trägt den schönen Namen Duval du Morakopf, seine Mutter ist gebürtige Schweizerin. Die berühmten Namen sind den Besitzern aus der Nähe von Brunsbüttel aber gar nicht so wichtig, sondern vor allem Woodys Zertifikat als Therapiehund. „Er ist für unsere schwerst behinderte, autistische Tochter ein Lebensbegleiter“, so Daniela Sagave, „Beide können kommunizieren, obwohl meine Tochter nicht sprechen kann. Ich weiß bis heute nicht, wie Woody das macht.“

Nach einer langen Wartezeit – denn so eine Körung kann schon mal eine halbe Stunde pro Hund dauern – ist Woody an der Reihe. Zuchtbuchführerin Annegret Splinter aus Bremen nimmt ihn genau ins Visier. Voraussetzung für die „Ankörung“, wie es im Fachjargon heißt, sei eine vorherige Röntgen- untersuchung beim Tierarzt, weil Bernhardiner oft an















Hüftgelenk- oder Ellbogendysplasie litten, erklärt sie. Vor der eigentlichen Körung folgt der Wesenstest. Wie reagiert der Hund, kann er hören, gut sehen, sich mit Artgenossen vertragen? Die Zuchtrichterin nimmt einen Regenschirm zur Hilfe, um zu sehen, wie Woody reagiert. Der registriert zwar die Bewegung, bleibt aber ganz ruhig.

Dann misst Annegret Splinter das Stockmaß, arbeitet 67 Bewertungspunkte













nacheinander ab. Wie ist das Fell gezeichnet, entspricht der Körperbau den Zuchtrichtlinien? Alles kein Problem für den geduldigen Woody, der sich auch anstandslos sein Gebiss begutachten lässt. Der St. Bernhards-Club achte sehr genau auf die Qualitätsmerkmale als Voraussetzung für eine gute und













gesunde Zucht, so die Richterin. Gastgeberin Elke Schwaiger, die eine Hundeschule und das Tierpalast-Filmtierzentrum betreibt, hat seit kurzem den Vorsitz der Landesgruppe Nord mit seinen rund 40 Mitgliedern übernommen. Ihr ist es wichtig, dass Bernhardiner aus einer zertifizierten Zucht stammen. Gesundheit, dann das Wesen und erst als dritter Aspekt das Aussehen – in dieser Reihenfolge sollte gezüchtet werden, sonst seien Krankheiten vorprogrammiert. Der Bernhardiner, der in alten Zeiten ein Berg- und Arbeitshund war, solle die typischen Merkmale eines Berghundes aufweisen und so funktional gebaut sein, dass er auch seine ursprünglichen Aufgaben erfüllen könnte. Er darf daher trotz seiner Größe nicht zu schwer gebaut sein und keinen übertriebenen großen Kopf besitzen, über eine robuste Gesundheit verfügen und ein ausgeglichenes Wesen haben - das habe sich der 1881 gegründete Club mit rund 1 000 Mitgliedern in ganz Deutschland in der heutigen Zeit zum Ziel gesetzt.

Elke Schwaigers Bernhardiner Navy, der bereits vor vielen Jahren angekört wurde, ist ein gutes Beispiel für artgerechte Züchtung und Haltung: Er ist mit seinen zehn Jahren ein wahrer Methusalem unter seinen Artgenossen, wurde unlängst als beliebter Filmhund „entlassen“ und genießt sein wohlverdientes Rentnerdasein.

Da Geduld kein Problem für die gutmütigen Familienhunde ist, überstanden Medar von Ebersol, Daschinka vom Westerturm, Juli von Golchenhof, Noblesse le Lys vom Logerhof, Medar vom Ebersol und Zoomorf’s Herr Andersson aus Dänemark und natürlich der treue Woody vom Wertachtal die lange Wartezeit und wurden am Ende alle für die Zucht zugelassen. Prüfung bestanden!

Schwaiger: „Bernhardiner im Norden brauchen dringend Werbung und ich werde mich als erste Vorsitzende dafür einsetzen, dass nach draußen dringt, was für tolle Hunde das sind, mit denen man so viel Spaß haben kann.“