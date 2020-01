Ahrensburg : Sammeltaxi: Ioki bekommt eine Chance

Ahrensburger Abgeordnete sind einstimmig für die Sammeltaxis der Bahn-Tochter Ioki. Der VW-Ableger Moia erhielt eine Absage.

26. Januar 2020, 11:09 Uhr

Die Entscheidung war ebenso erwartbar wie konsequent: Bei der Sondersitzung des Bau- und Planungsausschusses zum öffentlich geförderten Testbetrieb zu umweltfreundlichen Verkehrsangeboten entschieden sich die Ahrensburger Abgeordneten einstimmig für die Sammeltaxis der Bahn-Tochter Ioki. Der VW-Ableger Moia erhielt entsprechend eine Absage.

Damit sind erste Weichen gestellt, dass Ioki in Ahrensburg das Thema „Alternative Mobilität“ mit Leben füllen könnte. Denn die Schlossstadt wurde ausgewählt, Teil eines Modellversuchs der nationalen Plattform „Zukunft der Mobilität“ zu sein, für die die Bundesregierung bis 2021 Fördergelder in erheblichem Umfang in das sogenannte „Reallabor Hamburg“ fließen lässt. Förderquoten zwischen 50 und 100 Prozent sind dafür ausgelobt, um unter realen Bedingungen auch in „nachfrageärmeren Regionen“ Möglichkeiten zur „bezahlbaren, nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität“ zu testen, wie es von der Bundesregierung heißt.

Die Gründe für die Entscheidung zugunsten von Ioki liegen auf der Hand. Denn während Moia in Ahrensburg plante, lediglich für sechs Monate und ausschließlich während des vom Bund geförderten Zeitraums seine On-Demand-Dienste anzubieten, legte Ioki ein Konzept mit einer mindestens einjährigen Testphase vor. Mit den Ergebnissen soll ein auf Ahrensburg zugeschnittenes Konzept entwickelt werden, das in ein längerfristiges Engagement einfließen soll. Und: Als Tochterunternehmen der Bahn versteht es sich nicht als Konkurrent des öffentlichen Nahverkehrs, sondern als dessen Ergänzung, wie Ioki-Projektplaner Michael Wurm bei der ersten Vorstellung ausgeführte.

Die Idee ist es dabei, die dem Londoner Taxi nachempfundenen Fahrzeuge als Shuttle zum nächsten Bahnhof einzusetzen, wenn es für diese Strecken keine alternativen Busverbindungen gibt. Nach der Entscheidung der Kommunalpolitiker für Ioki ist jetzt die Stadtverwaltung aufgefordert, bis Mitte Februar einen Förderantrag zu stellen.