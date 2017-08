Ahrensburg : Samenfest gegen Gemüse aus dem Labor

vergrößern 1 von 5 Foto: Blase 1 von 5









Bereits 1927 gründeten anthroposophisch arbeitende Landwirte die Verwertungsgesellschaft Demeter. Sie ist neben Bioland und Naturland einer der drei Ökoverbände in Deutschland und der einzige, der biologisch-dynamisch arbeitet und sich auf die Prinzipien Rudolf Steiners beruft. Was ihr Gründervater 1924 einst in acht Vorträgen referierte, ist den Anthroposophen heilig, während es nicht nur für die Wissenschaft Spökenkram ist. Auch die meisten Verfechter von „Bio“ lehnen die spiritualistischen Steiner-Methoden ab.

Zwar gibt es an der Uni Kassel-Witzenhausen für Ökologische Landwirtschaft seit 2005 den weltweit einzigen Lehrstuhl für Biologisch-Dynamische Landwirtschaft. Es handelt sich allerdings um einen Stiftungsprofessur. Nach der obligatorischen Evaluierung nach vier Jahren wollte die Uni den Lehrstuhl von Ton Baars nicht selbst übernehmen. Trotzdem ging es mit Spendengeldern weiter.

Das Problem der biologisch-dynamischen Landwirtschaft ist, dass wie in der Homöopathie keine Überprüfung des Wirkmechanismus nach naturwissenschaftlichen Maßstäben möglich ist. Wie soll man auch beweisen, dass in Hör nern vergrabener Kuhmist und Quarz das Pflanzenwachstum verbessert? Somit gilt heute weiter, was schon Steiner gesagt hatte: Seine Methoden, die auf einer spirituellen Auffassung der Beziehungen zwischen dem Mensch, der Erde und dem Kosmos gründet, müssten nicht durch wissenschaftliche Tests bestätigt werden, weil sie „wahr und korrekt“ seien.

Auf dem Gut Wulfsdorf arbeitet Landwirt Georg Lutz seit fast 30 Jahren nach biologisch-dynamischen Prinzipien, wozu vor allem ein geschlossener Kreislauf auf dem Hof gehört. Das gibt es häufiger in Deutschland, äußerst selten ist dagegen die Kombination mit Saatgutforschung. Aus einem Initiativkreis wurde 1994 der Verein Kultursaat gegründet. Ziel war und ist die Entwicklung von Gemüsesorten für den ökologischen Anbau, um der Monopolisierung und der Dominanz von Hybridsorten etwas entgegenzusetzen.

Seit 2003 ist die Agraringenieurin Christina Henatsch in Wulfsdorf tätig, die Pflanzen unter Berücksichtigung von Gestirnskonstellationen anbaut und das Saatgut mit Klängen und eurythmischen Gesten behandelt. Das hört sich wieder nach Spökenkram an und war vermutlich ein Grund, dass sich das Schamanische Netzwerk Europa und der Verein Slow Food Deutschland in Wulfsdorf meldeten, um zum Tag der indigenen Völker etwas über „Der Schatz der Ahnen – kostbares Saatgut in unseren Händen“ zu hören. Die Konstellation „klingt ja erstmal seltsam“, räumt Slow-Food-Vorsitzende Ursula Hudson ein, „aber wir können viel von den indigenen Völkern lernen. Sie sind die Hüter von Biodiversität.“ Das Fremdwort für biologische Vielfalt ist modern, gemeint ist aber etwas eigentlich normales: Jede Region hat ihre eigenen Bedingungen, Pflanzen und Früchte.

Das war auch bei uns so, bis die von Kritikern so genannte industrialisierte Landwirtschaft begann. Die hat sich angesichts der wissenschaftlichen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten immer schneller entwickelt. Ziel sind gegen Spritzmittel resistente Pflanzen, die hohe Erträge garantieren, leicht zu ernten sind und eine gleichbleibende Qualität liefern.

Erreicht wird das mit Gentechnik. Auf den Feldern werden fast nur noch Hybridsorten angebaut. Dabei werden Inzuchtlinien gekreuzt oder auch Teile einer anderen Pflanze eingesetzt, was zu mehr Leistungsfähigkeit bis hin zu einer Verdopplung der Erträge führt. Das gilt allerdings nur für die erste Generation. In der nächsten führt die erwünschte Heterosis (Bastardwüchsigkeit) zu Unfruchtbarkeit oder einer Bastardwüchsigkeit, die so hohe Ertragseinbußen mit sich bringt,dass sich der Kauf von neuem Saatgut für den Landwirt rechnet. Vor allem aber für den Hersteller des Saatguts. Die klassische Züchtung ist in den letzten 30 Jahren fast ausgestorben. Was weltweit an Nahrungsmitteln angepflanzt wird, bestimmen einige wenige Großkonzerne – womit man wieder bei der Biodiversität und den indigenen Völkern wäre. Und natürlich in Wulfsdorf. Neben Christina Henatsch gibt es 30 weitere, vom Verein Kultursaat getragene Züchter in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Ein kleines Häuflein, das gegen die milliardenschweren Konzerne steht. Sie züchten ganz klassisch. „1500 Pflanzen sind Minimum“, sagt Henatsch. Daraus werden maximal zehn Prozent ausgewählt und von denen nach Geschmacks– und sonstigen Tests oft nur noch ein Fünftel für die weitere Zucht übrig bleibt. Das geht so weiter, bis eine Pflanze Früchte hervorbringt, die sowohl den Ansprüchen des Gärtners als auch des Verbrauchers genügen.

Da es sich meist um zweijährige Sorten handelt, dauert es viele Jahre, bis ein schmackhaftes Ergebnis vorliegt. Zumal die Züchter auf so genannte samenfeste Sorten aus den 80er Jahren zurückgreifen müssen, der Vor-Hybrid-Zeit. „Und die waren nicht immer lecker“, sagt Christina Henatsch. Der erste in Wulfsdorf gezogene Mangold sei fast ungenießbar gewesen. Daraus ist aber die beliebte Mangoldsorte „Rainbow“geworden, „mit der wir inzwischen auch preislich mithalten können.“

Geschmacklich sowieso. Das ließ sich auch an den Tomaten testen, die Markus Walkusch-Eylandt mitgebracht hatte. Der Gärtnermeister aus den Vier- und Marschlanden, der auch dem Schamanischen Netzwerk angehört, baut in Wulfsdorf gezüchtete Sorten an, aber nicht nur. Den „ständigen Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie“ muss auch Christina Henatsch bewältigen: „Wir streben eine gezielte Züchtung für den professionellen biologischen Anbau an.“ Wenn das Ergebnis nicht genug Ertrag bringt, den Kunden nicht schmecken oder den Gärtnern zu viel Arbeit macht, ist es auch nicht vermarktbar.

Auf gewisse Art sind Wulfsdorf und der Verein Kultursaat also so etwas wie das kleine gallische Dorf im großen Römischen Reich. 70 Sorten haben sie inzwischen beim Bundessortenamt zugelassen. Und in dem global gewordenen Geschäft mit dem Saatgut „sind wir mittlerweile die einzigen Züchter von Gemüse-Saatgut in Deutschland“, so Christina Henatsch. Alle anderen haben in den letzten 30 Jahren aufgegeben.

Dem Konkurrenzkampf mit den Genlabors internationaler Konzerne begegnet sie auch mit „schamanischen“ Mitteln. Mit Eurythmie, Meditation oder Klängen versucht sie, positive Energien auf die Samen zu übertragen, damit die sich gut entwickeln und die kosmische Kraft beim Verzehr zurückgeben können.

„Essen muss wohltun – nicht das Gegenteil“, sagt sie, und verurteilt Genfood als „innere Körperverletzung.“ Davor ist auch „Bio“ nicht gefeit ist. 90 Prozent der biologischen Sorten sind nach ihrer Schätzung heute Hybriden. Selbst für Demeter Babybrei würden sie verwendet. In einem Teil der Bioszene wird zudem CRISPR als „gute Gentechnologie“ angesehen. Das Verfahren macht sich einen Verteidigungsmechanismus von Bakterien gegen Viren zunutze, die bestimmte Teile der Virus-Sequenzen in ihr eigenes Erbgut einbauen, um einen erneuten Angriff abzuwehren. CRISPR macht gezielte Veränderungen möglich und gilt auch als Hoffnungsträger im Kampf gegen Volkskrankheiten wie Diabetes oder Alzheimer.

Christina Henatsch und ihre Kollegen lehnen Gentechnolgie allerdings grundsätzlich als falschen Weg ab. Sie arbeitet lieber mit samenfesten Sorten wie dem Zucchinisamen, der ihr aus dem Garten einer Datscha in Russland mitgebracht wurde. Für die Zucht werden nur die Pflanzen ausgewählt, die nicht zu sehr wuchern oder ins Kraut schießen und die Früchte in gewünschter Größe an der richtigen Stelle haben. Das gilt ebenso für Tomaten, Kopfsalat, Möhren, Brokkoli, Porree, Rosenkohl oder Kohlrabi. Und natürlich muss es schmecken. Sie und ihre Mitarbeiter probieren von jeder rund 1500 gepflanzten Stauden.

Sozusagen als Hobby nebenbei versucht Christina Henatsch Löwenzahn zu züchten, bei dem sich alle Pflanzenteile von der Wurzel bis zu dem Blättern kulinarisch verwerten lassen. Ihr zweites Projekt ist ein Gras aus der sibirischen Steppe, wo auch der Schamanismus herkommt. Das Gras besitze sehr viel Energie, so Henatsch. Aber wie wird aus der Naturpflanze, deren Ähre brüchig ist, eine Kulturpflanze, die sich gut ernten lässt? Vor dieser Frage standen die Menschen schon vor Jahrtausenden. Und die züchterische Auslese allein reicht nicht, ist die Agraringenieurin überzeugt.

von Rolf Blase

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:50 Uhr