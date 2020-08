Ahrensburg : Salonmusik im neuen Gewand

Ahrensburger Allegro-Con-Trio tritt kommenden Freitag in der Reithalle auf.

22. August 2020, 16:46 Uhr

Ahrensburg | Drei junge Musiker des Ahrensburger Kammerorchesters haben sich zu einem Trio zusammengefunden und präsentieren klassische und unterhaltsame Salonmusik im neuen Gewand.

Unter dem Namen „Allegro-Con-Trio haben sich Lena Mackel (Violoncello), Johannes Brause (Viola) sowie Jacob Turnbull (Violoncello und Kontrabass) zusammengefunden, um mit ihren Streichinstrumenten die Zuhörer zu verzaubern. Die drei talentierten Musiker sind seit mehreren Jahren auf allen möglichen Bühnen und zu vielen Anlässen aktiv. Am Freitag, 28. August, gastieren sie um 20 Uhr in der Reithalle des Kulturzentrums Marstall. Gemeinsam mit Programmleiter Armin Diedrichsen gestalten sie einen bunten Strauß an Melodien und Texten, um gerade in schwierigen Zeiten Sorgenfalten zu glätten und ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Und auch ein Beitrag zum Beethoven-Jahr ist geplant.

Die Karten kosten im Vorverkauf bei Buchhandlung Stojan und online 11 Euro, Restkarten an der Abendkasse sind 2 Euro teurer.