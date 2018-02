Bad Oldesloe : Saisonbedingt mehr Arbeitslose im Januar

0,2 Prozent mehr Arbeitslose in Stormarn – das ist nicht so schön. Die Entwicklung hat aber auch eine positive Seite.

von Andreas Olbertz

01. Februar 2018, 06:00 Uhr

Auch aus „schlechten“ Zahlen kann man ja etwas Gutes herausinterpretieren: Die Arbeitslosigkeit ist in Stormarn im zurückliegenden Monat um 279 auf 4 455 Arbeitslose gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte deshalb um 0,2 Prozentpunkte und liegt jetzt bei 3,5 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr ist das gut. Damals hatte Stormarn 242 Arbeitslose mehr und die Quote lag bei 3,7 Prozent.

„Zum Jahresbeginn registrieren wir regelmäßig saisonbedingt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit“, sagt Dr. Heike Grote-Seifert, Chefin des Arbeitsamts in Bad Oldesloe. Viele befristete Arbeitsverträge und Kündigungsfristen liefen zum Jahresende aus. Witterungsabhängige Branchen wie das Baugewerbe oder der Garten- und Landschaftsbau nutzten das, um Mitarbeiter zu entlassen und erst im Frühjahr wieder einzustellen.

Das Plus von 279 arbeitslosen Menschen falle zudem geringer aus als in den Vorjahren. „In den vergangenen zehn Jahren hat die Arbeitslosigkeit im Januar jeweils deutlicher zugenommen. So lag das Plus zum Jahreswechsel in den vergangenen Jahren je nach Witterung bei rund 330 bis zu fast 700 arbeitslosen Menschen. Hier haben sich in diesem Jahr die gute Konjunkturlage und das relativ milde Wetter positiv ausgewirkt“, erläutert Heike Grote-Seifert.

1 993 sozialversicherungspflichtige Stellen sind von Stormarner Unternehmen aktuell als vakant gemeldet. Das sind 49 weniger (minus 2,4 Prozent) als im Vormonat, aber 266 mehr (plus 15,4 Prozent) als im Januar vergangenen Jahres.