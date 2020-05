Fußball-Oberliga : Saisonabbruch einzig sinnvolle Entscheidung

Die Oberliga-Trainer Pascal Lorenz und Denny Skwierczynski befürworten den Beschluss des SHFV, die Fußballsaison nicht fortzusetzen.

01. Mai 2020, 14:03 Uhr

Reinfeld/Eichede | Seit Montagabend ist es offiziell. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat nach einer Präsidiumssitzung entschieden, die Saison 2019/20 ohne weitere Fortsetzung zum 30. Juni auslaufen zu lassen. Die Regelung gilt für alle Alters- und Spielklassen im Bereich des SHFV und der Kreisfußballverbände. Wie die bisherigen Ergebnisse der Spielzeit 2019/20 gewertet und wie mit Auf- und Abstiegen sowie den Pokalwettbewerben verfahren wird, wird das Präsidium in der nächsten ordentlichen Sitzung am Sonnabend, dem 9. Mai 2020, entscheiden. Wir sprachen mit den Oberliga-Trainern aus Stormarn, Pascal Lorenz vom SV Preußen Reinfeld und Denny Skwierczynski vom SV Eichede, über die Entscheidung, die Auswirkungen und die offenen Fragen.



Pascal Lorenz, Denny Skwierczynski, wie finden Sie die Entscheidung des SHFV, die Saison nicht fortzusetzen?

Pascal Lorenz: Das ist die einzig sinnvolle Entscheidung. Man schleppt so keine Altlasten mehr mit sich herum, hat endlich Klarheit und kann sich jetzt auf die kommende Saison vorbereiten, was Zu- und Abgänge betrifft.

Denny Skwierczynski: Der Abbruch ist sinnvoll, die Saison durchzuziehen und nach hinten raus zu verlängern, wäre keine Option für uns gewesen.



Welche Saisonwertung halten Sie für wünschenswert?

Pascal Lorenz: Ich wünsche mir eine möglichst sportlich faire Wertung. Ob der Quotient dabei praktikabel ist, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß aber auch nicht, ob es bei dieser Entscheidung ein richtig oder falsch gibt. Ich bin froh, dass wir nicht betroffen sind. Wir haben als Aufsteiger, der von vielen Experten belächelt und als Absteiger gehandelt wurde, den Klassenerhalt ja in der Tasche. Natürlich aber hätten wir uns gern weiter bis zum Ende der Saison sportlich beweisen wollen.

Denny Skwierczynski: Das ist eine schwierige Frage. Wir und unsere U23 in der Landesliga sind davon nicht betroffen. Aber unsere A-Junioren sind Tabellenführer in der Oberliga und könnten in die Regionalliga aufsteigen, was sie auch wollen. Man sollte Lösungen für die Aufsteiger suchen und es sollte keine Absteiger in dieser Saison geben. Das wäre meine Idee. Wie es umsetzbar ist, da müssen die Verantwortlichen sich Gedanken machen.



Wie beeinflusst dieser Zustand die Planungen für die Saison 2020/21? Es wird spekuliert, dass am 1. September der Startschuss fällt.

Pascal Lorenz: Im Moment ist es doch Kaffeesatzleserei. Man hat jetzt gefühlt über vier Monate Zeit, ob wir aber tatsächlich im August dann auch mit dem Training starten dürfen, wissen wir ja nicht? Wir müssen einfach weiter abwarten. Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig.

Denny Skwierczynski: Wir haben schon die komplette Vorbereitung mit Trainingslager und Testspielgegnern durchgeplant. Ich hoffe nur, dass wir bald wieder gegen den Ball treten können.



Wie sehen die aktuellen Planungen bezüglich der Ab- und Zugänge aus?

Pascal Lorenz: Wir haben trotz der Corona-Krise unsere Hausaufgaben gemacht. 23 Zusagen aus unserem Kader sprechen da eine deutliche Sprache. Auf ein bis zwei Positionen wollen wir uns noch mit externen Spielern verstärken, zumal wir noch nicht wissen, wie es mit Vjekoslav Taritas weitergeht. Er hat den Wunsch, in der Regionalliga zu spielen und steht mit Vereinen in Gesprächen. Vielleicht bleibt er aber auch bei uns. Auch hier gilt es abzuwarten und auf den Faktor Zeit zu setzen.

Denny Skwierczynski: Wir sind in guten Gesprächen mit zwei, drei externen Spielern. Manchmal ergibt sich ja auch noch etwas durch Spontanität oder Zufälle. Mit der Verpflichtung von Marcello Meyer von Phönix Lübeck sehe ich uns gut aufgestellt. Wir haben eine junge Mannschaft, da kommt er mit seiner Routine gerade richtig.