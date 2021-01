3. Liga : Saison-Aus: VfB Lübecks Morten Rüdigers verletzt sich erneut

Morten Rüdiger, Mittelfeldspieler von Fußball-Drittligist VfB Lübeck, zieht sich im Training einen Kreuzbandriss zu.

Sascha Sievers

08. Januar 2021, 13:10 Uhr

Lübeck | Der VfB Lübeck setzt am Sonntag seinen Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga beim FSV Zwickau fort. Morten Rüdiger wird unterdessen seinen eigenen Kampf führen: Der Mittelfeldspieler der Grün-Weißen hat sich im Training das Kreuzband im linken Knie gerissen, auch das Innenband ist in Mitleidenschaft gezogen. Der 25-Jährige wird in der übernächsten Woche operiert und voraussichtlich sechs Monaten ausfallen. Die erste Drittliga-Saison des VfB ist damit für Rüdiger vorzeitig beendet.

Bitter: Der 25-Jährige hatte erst am 15. Dezember gegen Wehen Wiesbaden (2:4) sein Comeback gefeiert, nachdem er sich im September einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hatte. „Ich bin natürlich traurig, weil ich zuletzt viel investiert habe, um wieder auf den Platz zurückzukehren“, sagt der Mittelfeldakteur, der sich nicht nur zurückgekämpft hat, sondern sich auch Hoffnung machte, in der entscheidenden Saisonphase zu einer wichtigen Stütze im Team von Trainer Rolf Landerl zu werden.

Darüber hinaus hat sich der gebürtige Lübecker ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: „Ich will hier Leitfigur werden“, hatte der 25-Jährige nach seiner Rückkehr vom insolventen FC Rot-Weiß Erfurt an die Lohmühle zu Beginn des vergangenen Jahres gesagt. Nun geht es jedoch erst einmal erneut darum, seine Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen.

„Natürlich macht man sich Gedanken, wenn man ein zweites Mal lange pausieren muss. In den ersten Tagen nach diesem erneuten Rückschlag war ich traurig, niedergeschlagen und enttäuscht“, gesteht der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in der Hansestadt am 30. Juni ausläuft. Rüdiger hofft, dass es auch danach für ihn beim VfB weitergeht: „Das schoss mir natürlich auch kurz durch den Kopf, aber der Verein und auch ich haben momentan andere, wichtigere Dinge zu tun, als sich darüber Gedanken zu machen.“

An ein vorzeitiges Karriereende habe er derweil nicht gedacht, auch wenn er in seiner bisherigen Laufbahn häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte. „Muskuläre Verletzungen können immer passieren, ich habe mir nun in beiden Knien jeweils das Kreuzband gerissen, aber es gehört eben zum Profisport dazu, dass man auch einmal länger ausfallen kann“, sagt der 25-Jährige und hofft, dass die Operation und die anschließende Reha gut verlaufen. Und dass der VfB am Sonntag im Kellerduell optimal aus der kurzen Winterpause startet, um sich den Ligaverbleib zu sichern. „Wir haben oft gezeigt, dass wir nicht nur mithalten können, sondern besser waren und auch guten Fußball spielen können. Das Potenzial für die 3. Liga haben wir“, sagt Rüdiger und fügt etwas an, das nicht nur für den VfB, sondern auch für ihn ganz persönlich gilt: „Aber es werden ein paar harte Monate.“

Im Sommer will Rüdiger wieder der Alte sein, auch wenn er sich mit Prognosen schwer tut. Er werde für ein erneutes Comeback kämpfen – und seinen Teamkollegen im Kampf um den Klassenerhalt die Daumen drücken.