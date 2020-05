Reinfeld : Saison am Herrenteich eröffnet, es darf gerudert werden

Reinfelder Rudergemeinschaft hofft, in diesem Sommer noch einen Tag der offenen Tür anbieten zu können.

14. Mai 2020, 13:52 Uhr

Saisoneröffnung mit Corona-bedingter Verspätung: Die Ruderer der Karpfenstadt freuen sich, endlich wieder ihren schönen Sport ausüben zu dürfen. Dabei hält sich die Reinfelder Rudergemeinschaft (RRG) an die Leitlinien des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen ist das Rudern auch auf dem Herrenteich nur in Einern oder Zweiern mit haushaltsnahen Personen erlaubt. Die RRG hofft auf weitere Lockerungen, um den Ruderbetrieb auch der Vielzahl an Mitgliedern ermöglichen zu können, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in die Kleinboote steigen können.Derzeit werden den Mitgliedern Ruderkurse im Einer angeboten, um weitere Möglichkeiten zu schaffen. Für neue Interessierte hofft die RRG im Sommer einen Tag der offenen Tür anbieten zu können.Dieser in ganz Schleswig-Holstein stattfindende „Tag des Anruderns“ fiel leider der Pandemie zum Opfer. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage unter www.reinfelder-rudergemeinschaft.de. Die Ruder-Anfänger trainieren immer dienstags ab 19 Uhr. Weitere Trainingsstunden sind am Mittwoch um 19 Uhr sowie am Donnerstag ab 9.30 Uhr und am Sonntag ab 10 oder 11 Uhr. In der RRG wird aus Freude am Sport gerudert. Anfänger und Interessierte sind eingeladen, beim Training vorbeizuschauen.