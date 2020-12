Bad Oldesloe : Sachbeschädigung an insgesamt acht Fahrzeugen

Die PKW in der Kolberg-Körlin-Straße wurden zerkratzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

22. Dezember 2020, 11:13 Uhr

Bad Oldesloe | In der Nacht von Donnerstag, 17. Dezember, 23.15 Uhr auf Freitag, 18. Dezember, 5.05 Uhr ist es in der Kolberg-Körlin-Straße in Bad Oldesloe laut Polizei zu insgesamt acht Sachbeschädigungen an Pkw gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler zerkratzen unbekannte Täter den Lack an acht parkenden Fahrzeugen, jeweils rechtsseitig über die gesamte Fahrzeuglänge. Betroffen waren Fahrzeuge der Marke, Opel, Ford und Dacia sowie ein Fiat Wohnmobil.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden.