Bargteheide : Sabine Wiechern wird die Kitas stärker vernetzen

Neue Koordinatorin im Familienzentrum – Start mit frischen Ideen.

Avatar_shz von shz.de

23. Februar 2020, 11:07 Uhr

Sabine Wiechern ist die neue Koordinatorin im Familienzentrum Bargteheide und Bargteheide-Land. Sie übernimmt ab sofort die Aufgaben von Rita Bogateck und entwickelt und organisiert niedrigschwellige Angebote für Familien. Das Familienzentrum ist 2014 in der Trägerschaft der Ev. Kirche Bargteheide gegründet worden.

Aus dem Büro des Familienzentrums im Martin-Luther-Haus sind in den vergangenen fünf Jahren Projekte wie Dolmetscher für Kitas, Traumapädagogik sowie Wassergewöhnung für Flüchtlinge entstanden. Sabine Wiechern war als Tagesmutter und zuletzt sieben Jahre als Erzieherin in der Kita Am Mühlentor tätig. Sie will die erfolgreiche Familienzentrums-Arbeit fortsetzen, dabei aber die Vernetzung der Kitas untereinander verstärken: „Zudem möchte ich das Familienzentrum noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit bringen.“ So wird in Zukunft auch verstärkt auf Facebook und Instagram von den zahlreichen Aktivitäten berichtet werden, um tagesaktuell junge Familien anzusprechen. Zudem sind 20 Länderkoffer für Kitas entstanden, mit denen auf spielerische Weise zusammen mit dem Vogel Yuma die unterschiedlichen Länder bereist werden, aus denen die Kinder kommen. „Diese für den pädagogischen Kitaalltag konzipierten Koffer werden wir demnächst in allen Einrichtungen in Bargteheide und Bargteheide-Land verteilen“, betont Sabine Wiechern.

Erreichbar ist sie unter der Rufnummer (04532) 502515.