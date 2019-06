Rums! Touareg kracht unter Trecker-Gespann

von shz.de

30. Juni 2019, 14:15 Uhr

Rausdorf | Direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus ist Samstagabend ein Autofahrer mit seinem Touareg in ein am rechten Straßenrand abgestelltes Trecker-Gespann gekracht. Beim Zusammenprall hob sich der Anhänger an und schob sich auf den Pkw. Der Fahrer des Touareg wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach einer Erstversorgung per Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Abschlepper holte den total zerstörten Touareg von der Unfallstelle ab. Warum der Fahrer den Trecker samt Anhänger übersah, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Für die Dauer des Einsatzes, war die Hauptstraße in Rausdorf voll gesperrt.