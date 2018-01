Bad Oldesloe : Rüdiger – die „Leiche“ vom Rümpeler Weg

Nein, keine Panik, was da auf der Motorhaube liegt ist keine Leiche und die Besitzerin versteht nicht, wie man diesen Eindruck bekommen kann.

Eigentlich liegt „Rüdiger“ im Rümpeler Weg friedlich auf der Motorhaube eines abgemeldeten Fahrzeugs, das auf einem kleinen Hof vor einer Garage abgestellt ist. Doch „Rüdiger“, ein mit leeren Cola- und Fantaflaschen gefüllter Kunststoffsack, an dem auch Schuhe befestigt sind, regt die Fantasien von Bürgern so sehr an, dass er sich bereits die Begutachtung durch die Polizei gefallen lassen musste. Was dahinter steckt, verriet Besitzerin Jasmin Butzlaff. „Rüdiger ist ein Teil unserer Halloween-Dekoration“, sagte sie. Seit Anfang November wird Rüdiger immer mal wieder umdeponiert. „Er stand zunächst vor der Garage“, so Jasmin Butzlaff. Und eigentlich würde er in die Garage gehören. Darin soll er nun auch wieder verschwinden. Die Oldesloerin versteht nicht, wie man Rüdiger für eine Leiche halten kann. „Die würde doch stinken“, betonte sie.