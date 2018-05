Bargteheide/Bad Oldesloe : Rückkehr zur Familie

Kuman Krishan (Hinz und Kunzt) verabschiedet sich aus Stormarn.

von Volker Stolten

21. Mai 2018, 16:55 Uhr

Er gehörte 22 Jahre zum Wochenmarkt in Bargteheide. Kumar Krishan verkaufte dort die Obdachlosenzeitung Hinz und Kunzt. Jetzt kehrt er in sein Geburtsland Indien zurück. Er freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Familie und mit seinen vier Kindern, denen er durch seine Arbeit eine Ausbildung ermöglicht hat. Für ein Flugticket hat sein Einkommen in all den Jahren nicht gereicht.

Der Kontakt beschränkte sich auf Telefonate und Filme, die seine Frau ihm geschickt hatte. Hochzeiten und die Geburten seiner vier Enkelkinder konnte er nur so miterleben. Viele Wochenmarktbesucher verabschiedeten sich am vergangenen Freitag von ihm, gaben ihre guten Wünsche und kleine Geschenke mit auf den Weg. „Er war immer freundlich, hat mal auf mein Fahrrad aufgepasst oder meine Einkäufe mit zum Auto getragen“, sagte eine Besucherin. Auch bei den Markthändlern war er beliebt. Kumar Krishan packte tatkräftig beim Auf- und Abbau mit an und war immer hilfsbereit.

Als sein jüngster Sohn gerade drei Jahre alt war, verließ er seine Heimatstadt nördlich von New Delhi und ging nach Hamburg. Er lebte vom Verkauf der Zeitungen auch auf Wochenmärkten in Reinfeld, Rissen und regelmäßig Bad Oldesloe, arbeitete aber ebenso als Lagerarbeiter oder als Frisör.

Im fernen Indien hatte er seinen eigenen Salon. Er teilte sich eine bescheidene Wohnung in Hamburg und konnte so monatlich bis zu 350 Euro an seine Familie überweisen. „Es hat sich gelohnt“, sagt er zufrieden, „alle meine Kinder haben eine gute Ausbildung bekommen und Arbeit gefunden.“ Die könnten jetzt für sich selbst sorgen, sagt er stolz. Ein Sohn sei Arzt geworden, ein anderer Ingenieur. Nicht zuletzt seine Gesundheit hat ihn nun zur Rückkehr bewogen. Arbeiten möchte der 70-Jährige jetzt nicht mehr. Am Sonnabend hatte er seinen letzter Arbeitstag in Bad Oldesloe, morgen startet sein Flugzeug in Hamburg nach Indien.