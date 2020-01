Rückblick und Ausblick in Ammersbek

Avatar_shz von Volker Stolten

02. Januar 2020, 11:15 Uhr

Ammersbek | Die Gemeinde Ammersbek lädt zum Neujahrsempfang ein. Am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr begrüßen Bürgervorsteherin Bettina Schäfer und Bürgermeister Horst Ansén die Gäste. In ihren Reden werden die Bürgervorsteherin und der Bürgermeister auf das Jahr 2019 zurückblicken und einen Ausblick in das neue Jahr wagen. Wie jedes Jahr werden wieder viele ehrenamtlich Tätige und Vertreter der Vereine und Verbände anwesend sein. Auch Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz wird den Ammersbeker Neujahrsempfang besuchen. Mit einem Glas Sekt, Reden und einem regen Austausch zwischen den Gästen soll das neue Jahr im Dorfgemeinschaftshaus (Am Gutshof 1) begonnen werden.