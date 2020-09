Bargteheide : Rotary-Club: Bis zu 10.000 Euro für Projekte

Förderfonds des Rotary-Clubs Bargteheide: Jetzt bewerben.

Avatar_shz von shz.de

11. September 2020, 12:53 Uhr

Die Corona-Krise hinterlässt tiefe Spuren in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Für viele Projekte fehlt schlichtweg das Geld. „Umso wichtiger ist unser Engagement für Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen in unserer Stadt und ihrer Umgebung“, sagt Josef Bogner, Präsident des Rotary-Clubs Bargteheide. Wie schon im vergangenen Jahr stellen die Rotarier auch 2020 über ihren Förderverein „Freunde des Rotary- Clubs Bargteheide“ bis zu 10.000 Euro für Projekte zur Verfügung. „Wir sind davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr noch mehr Anträge erhalten werden, allein weil gerade im sozialen und kulturellen Bereich Geld fehlt“, so Bogner weiter.

Mit dem Förderfonds wollen die Rotarier ehrenamtliches Engagement unterstützen und dazu beitragen, das Zusammenleben zu verbessern. Bewerben können sich Vereine, Verbände, Schulen und Einzelpersonen aus Bargteheide und Umgebung. Eine kurze Projektbeschreibung und die Nennung der gewünschten Fördersumme reichen aus, um in das Auswahlverfahren zu kommen. Über die Verteilung der Summe auf die einzelnen ausgewählten Projekte entscheidet eine Jury, die aus Mitgliedern des RC Bargteheide und einer weiteren externen Person besteht. Einzelheiten zum Bewerbungsverfahren gibt es unter www.rotary-bargteheide.de. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober.

Das Geld für den Fonds haben die Rotarier in Bargteheide noch vor dem Corona-Lockdown gesammelt. Das traditionelle Neujahrskonzert im Kleinen Theater war wieder ausgebucht. Und ebenso das Gutscheinheft für Bargteheide fand viele Abnehmer. Diese spendeten mindestens 20 Euro und erhielten dafür rund 90 Gutscheine für Geschäfte, Restaurants, Handwerker und Freizeitangebote in und um Bargteheide



2019 erhielten die Bargteheider Stadtmusikanten, das Lern- und Medienzentrum des Bargteheider Gymnasiums Eckhorst, die Beratungsstelle BEST in Ahrensburg, der Hamburger Verein PRYVIT und der Bargteheider Pfadfinderstamm Nepomuk einen finanziellen Zuschuss.