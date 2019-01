Ahrensburg : Rotarier stocken Spendensumme auf

Regen und Kälte sorgten für gesunkene Einnahmen bei Benefiz-Kino-Open-Air.

von Patrick Niemeier

23. Januar 2019, 17:13 Uhr

Mit dem Wetter hatte der Rotary Club im Jahr 2018 beim „Kino Open Air“ im Ahrensburger Schlosspark kein Glück. In einem langen, heißen Sommer, erwischte das Team mit der Benefizveranstaltung Ende August ausgerechnet die ersten verregnete Tage seit vielen Wochen. Die erhofften 18.000 Euro für gute Zwecke, die mit Blick auf die Erfahrungswerte fest einkalkuliert waren, kamen daher nicht zusammen. Im Endeffekt waren es „nur“ 12.000 Euro Überschuss. Der Rotary Club der Schlossstadt beschloss aber kurzerhand die 6000 fehlenden Euro selbst aufzubringen. Und so dürfen sich unterschiedliche Einrichtungen über einen Geldsegen für die Arbeit freuen. 8000 Euro gehen an den Kreisjugendring Stormarn, der laut dem Vorsitzenden Uwe Sommer damit die Grundlage für die Anschaffung eines neuen Busses legen will. 6000 Euro erhält die Hip-Hop-Academy aus Hamburg, die in Ahrensburg unterschiedliche Kurse für Jugendliche anbietet, die sehr gut angenommen werden. Das mittlerweile etablierte Angebot soll weiter ausgebaut werden. Über 4000 Euro freut sich das Familienzentrum „Blockhaus“, das einen neuen Bauwagen für den Bauspielplatz anschaffen möchte. 3000 Euro gehen an KinderPaCT-Hamburg e.V.. Das Team kümmert sich um ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche. Ebenfalls 3000 Euro gehen an den Hospiz Ahrensburg e.V., der mit dem Geld Sterbe- und Trauerbegleiterkurse finanziert.