Kreisstadt : Rotarier mit neuem Präsidenten

Ämterübergabe in Bad Oldesloe mit 1,5 Meter Abstand und ohne Publikum.

Avatar_shz von shz.de

04. Juli 2020, 16:54 Uhr

Bad Oldesloe | Der Rotary-Club Bad Oldesloe hat einen neuen Präsidenten. Bodo Engler löst Henning Bergmann ab. Die Ämterübergabe war geprägt von Corona. Statt vor vollem Saal fand sie im Garten des scheidenden Präsidenten statt: Mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand und ohne Publikum. In Bergmanns Amtszeit hatte der Club unter anderem drei Jugendliche zum rotarischen Musiksommer nach Weimar geschickt und einen Neujahrsempfang mit der Kabarettistin Lisa Pott veranstaltet. Spediteur Bodo Engler ist bereits zum zweiten Mal Präsident des RC Bad Oldesloe. Er will in seinem Präsidentenjahr vor allem den internationalen Jugendaustausch, der Corona-bedingt zurzeit ruht, wieder voranbringen. Außerdem will er im nächsten Frühjahr den Startschuss

für den Oldesloer Stadtlauf geben. Der war auch wegen Corona verschoben worden.

Zudem in Planung: Ein Kunstbasar im Herbst, ein Rotary-Ball und ein gemeinsames Tennismatch mit dem Lions-Club.