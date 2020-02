Bad Oldesloe : Romantische Komödie „Le Weekend“ im Kub

Ein Paar jenseits des 30. Hochzeitstages will wieder Schwung in die Ehe bringen.

Avatar_shz von shz.de

06. Februar 2020, 11:04 Uhr

Es ist eine romantische Komödie der besonderen Art, die die Programmmacher im Kub für die Filmreihe „Kino am Nachmittag“ ausgewählt haben: In „Le Weekend“ geht es einmal nicht um Frischverliebte, sondern um ein Paar, das wieder Schwung in seine eingerostete Ehe bringen will. Zu sehen ist der Film am Dienstag, 11. Februar, um 15 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe.

Nick und Meg sind schon seit einer gefühlten Ewigkeit miteinander verheiratet. Anlässlich ihres 30. Hochzeitstages reisen sie für ein Wochenende nach Paris – dorthin, wo sie vor vielen Jahren ihre Flitterwochen verbracht haben. Nachdem ihre Kinder längst aus dem Haus sind und das Ende ihrer Karrieren in Sicht ist, merken beide, dass sie sich neu erfinden müssen. Auch ihre Ehe könnte frischen Schwung vertragen. Die Erwartungen an das Flitterwochen-Revival in der Stadt der Liebe sind also hoch. Doch die Reise verläuft anders als geplant. Und zu allem Überfluss taucht auch noch ein alter Bekannter auf, der ihr Leben völlig auf den Kopf stellt...

Auch wenn die Schmetterlinge im Bauch nicht mehr so heftig flattern, gibt es da ein Band aus Vertrautheit und Vertrauen, das Nick (Oscar-Gewinner Jim Broadbent) und Meg (Lindsay Duncan) verbindet.

Karten gibt es in der Stadtinfo im Kub oder auch unter

kub-badoldesloe.de.