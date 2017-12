Ahrensburg : Romantikerlebnis in Filzpantoffeln

vergrößern 1 von 4 Foto: Fotos: RÜSCHER 1 von 4







„Schloss im Kerzenschein“ – da können Besucher nicht widerstehen. Zwei Tage lang tauchten hunderte Kerzen und Windlichter die Räume des Ahrensburger Schlosses am Wochenende in ein zauberhaftes Licht. Das lockte an: Schon lange vor der Eröffnung am vergangenen Sonnabend warteten zahlreiche Besucher auf Einlass.

Drinnen auf Filzpantoffeln schlurfende Besucher und passende Musik auf allen Etagen: Chormusik und Klavier im Gartensaal, Harfe und Blockflöte in den oberen Ebenen. Für jeden Tag standen 250 Eintrittskarten zur Verfügung – die bereits wenige Tage nach dem Vorverkaufsstart vergriffen waren. Im Gewölbekeller gab es Süßes und Deftiges, der Erlös fällt an den Schloss-Freundeskreis, der das Geld wiederum dem Schloss zur Verfügung stellt.

Mitten unter den Besuchern der „Zeitgeist“ – Bettina Feldt aus Hoisbüttel. Das Rokoko-Kleid entsprach einem Vorbild aus dem Jahr 1760 und ist komplett in Handarbeit entstanden. Etwa vier Wochen brauchte Bettina Feldt, die im richtigen Leben Computerprogramme schreibt, für die Herstellung. Schloss im Kerzenschein gibt es regelmäßig in der Vorweihnachtszeit seit 15 Jahren.