VfB Lübeck im Abstiegskampf der 3. Liga : Rolf Landerl: „Ich versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren“

Drittliga-Trainer des abstiegsbedrohten VfB Lübeck spricht im Interview über die Stimmung, Hoffnungen und die Partie gegen Rostock.

Avatar_shz von Sascha Sievers

15. Januar 2021, 17:35 Uhr

Lübeck | Kein Trainer war länger beim VfB Lübeck im Amt als Rolf Landerl. Der Österreicher ist mittlerweile in der fünften Saison für die Grün-Weißen verantwortlich. Aktuell durchlebt der 45-Jährige seine bislang schwierigste Phase in der Hansestadt. Zum zweiten Mal in dieser Drittliga-Saison ist Landerl mit seiner Elf seit sieben Partien sieglos. Vor dem letzten Hinrundenspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock sprachen wir mit dem Coach des Tabellendrittletzten (16 Punkte) über die Stimmung an der Lohmühle, was Hoffnung für die Zukunft macht und ob er Angst um seinen Job hat.

Rolf Landerl, der VfB steckt tief im Abstiegskampf, hat nach 18 Spielen erst 16 Punkte verbucht und ist Tabellendrittletzter. Hand aufs Herz: Haben Sie Angst um ihren Job?

Ich weiß, dass Fußball ein Resultatsport ist, ich bin mittlerweile seit 30 Jahren im Profigeschäft, habe 1991 meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Als Trainer versuche ich mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auch wenn es im Umfeld etwas unruhiger ist. Ich muss mich auf die Dinge fokussieren, die ich beeinflussen kann – das ist das Spiel am Samstag gegen Hansa Rostock. Ich versuche, die Jungs gut einzustellen, ihnen einen klaren Plan mitzugeben und weiter hart zu arbeiten, um wieder in einen positiven Flow zu kommen.

Vor der Saison hieß es, der VfB wolle sich im Profifußball etablieren. Das Wort Klassenerhalt war tabu. Hat sich das mittlerweile geändert?

Wir schauen natürlich nicht durch eine rosarote Brille und wissen, dass es immer notwendiger wird, zu punkten. Ob du sagst, du willst dich etablieren oder dass es um den Klassenerhalt geht, ist letztlich egal. Wir wollen bestätigen, dass wir zu Recht in der 3. Liga sind. Die Formulierung ist wurscht. Die Hauptsache ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und den Ernst der Lage erkennen.

Der VfB war schon einmal sieben Spiele sieglos. Ist die Gefühlslage jetzt eine andere, als zu Saisonbeginn?

Die Gefühlslage hat sich natürlich etwas verändert, weil die Saison weiter vorangeschritten ist und es nun umso wichtiger ist, in die Spur zu finden. Wir arbeiten weiter hart auf ein Erfolgserlebnis hin und lechzen danach.

Zu Beginn der Spielzeit war die Stimmung fast durchweg positiv, weil man gesehen habe, mithalten zu können. Ist das jetzt auch noch so, wo der Druck, punkten zu müssen größer wird, weil sich die Anzahl der Spiele reduziert?

Die Stimmung ist den Umständen entsprechend positiv. Man muss jetzt schauen, dass man nicht zu verkrampft zu Werke geht, man zwar die Intensität eines Spiels annimmt, aber dennoch nicht kopflos agiert.

Damals wurde betont, der VfB müsse sich erst noch an die Liga gewöhnen und ein Lernprozess einsetzen. Nun ist die Hinrunde fast vorbei und der VfB tabellarisch nicht vorangekommen. Woraus kann man jetzt Zuversicht ziehen?

Eine gewisse Lernphase sollte irgendwann abgehakt sein. Wir haben viel trainiert, an Prinzipien gearbeitet und hoffentlich aus den Spielen gelernt – im Profifußball muss man schnell lernen. Positiv stimmt uns, dass wir wissen, es schon einmal geschafft zu haben, das Ruder herumzureißen. Das gibt uns Vertrauen, dass wir es noch einmal schaffen.

Gegen direkte Konkurrenten hat der VfB bislang nicht gewonnen. Nach den Niederlagen gegen Zwickau und Mannheim kommt jetzt Hansa als Tabellenvierter und ist klarer Favorit. Spielt es sich in der aktuellen Situation in der Außenseiterrolle leichter?

Das kann durchaus sein; man sieht ja oft, dass namhafte Gegner oder Aufstiegsaspiranten schon eine Extra-Motivation aus einem herauskitzeln können. Dass Hansa in der Favoritenrolle ist, ist auch klar, daraus machen wir auch keinen Hehl. Trotzdem ist das eine tolle Aufgabe für die Jungs.

Vorne drückt der Schuh: Der VfB hat nur fünf Tore in den letzten sieben Spielen erzielt. Wie kann die zweitbeste Abwehr der Liga geknackt werden?

Von den Chancen her hätten es tatsächlich einige Tore mehr sein dürfen. Wir wissen, dass Hansa über eine gut geordnete Defensive kommt, nicht immer zwingend auch das Spiel machen muss. Darauf werden wir uns einstellen und auch Mittel finden, um uns gegen so eine gut organisierte Abwehr auch Chancen herauszuspielen.